名氣廊Flame派對美食多重優惠　與摯愛享受高質節日餐單

聖誕大餐一定是聖誕節的重頭戲，除了挑選一間靚景餐廳聚餐之外，約三五知己在家中歡聚也是不錯的選擇。今年名氣廊Flame除了推出節日餐單之外，更加推出外賣派對美食，迎合顧客的需要。



名氣廊Flame由即日起至2022年1月2日，炮製多款節日外賣美食，無論是食肉獸或素食者，一樣有心水選擇。重頭戲一定是惹味香口的明火烤焗原隻火雞、肉質細緻多汁的美國黑安格斯斧頭扒，主菜更有蒜片橄欖油海鮮扁意粉和採用植物肉製作的黑松露新豬肉野菌寬帶麵等選擇。



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節日外賣套餐3重優惠



如果有覺得單點美食選擇太多，更可以選購主廚推介套餐，一次過品嚐招牌菜式。「尊貴派對套餐」可供8至10人享用，折實價$2,338；「分享派對套餐」可供6至8人享用，折實價$1,738。提提大家，在「好氣Fun」網上預訂，更可享消費3重賞：

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如果想要在餐廳享受節日氣氛和美食，坐擁維港靚海景兼有豐富美食選擇的名氣廊Flame也值得推介。今年名氣廊Flame特別與國際知名陶瓷品牌LOVERAMICS合作，推出「A Curious Toile Christmas Party 奇幻森林聖誕派對」。由大廚精心設計的精緻美饌更有機會盛載在LOVERAMICS的「A Curious Toile」系列精美餐具，這套餐具利用歷史悠久的陶瓷印刷技術，描繪了個經典奇幻故事，令聖誕節變得更奇幻。

▲ 名氣廊Flame坐擁維海靚景，最適合節日和摯愛品嚐精緻的餐點。

精心設計節日餐單 滿足不同食客口味



名氣廊Flame的節日菜單會在12月24、25、31日及1月1日推出，包括午餐、下午茶及晚餐選擇。菜單除了啖啖肉的主菜之外，更有可持續海鮮及素菜選擇，滿足支持可持續發展及綠色生活的食客需要。

▲ 名氣廊Flame的菜單備有素菜選擇，照顧注重健康和環保的客人。

節日午餐方面，前菜有應節的美國火雞胸及蜜餞火腿伴百香啤梨石榴子，開胃可口，而主菜有4款選擇，包括又紮實又鮮味的「意式焗鰽魚柳」。節日晚餐亦有配搭蟹肉龍蝦湯，同樣有4款不同選擇，主打的海鮮有採用法式魚湯方式烹調的法式燴海鮮，也有惹味的燻焗挪威三文魚柳伴黑松露薯蓉，另外亦有肉汁鮮美的烤阿根廷肉眼牛扒配砵酒汁以及香濃的野菌新豬肉牛肝菌忌廉汁寬帶麵選擇。甜品更有朱古力布朗尼、焦糖燉蛋及法式雙重甜心泡芙組成的甜品三重奏。

▲ 名氣廊Flame選用可持續海鮮，幫助恢復海洋資源，為可持續發展出一分力。節日晚餐菜單，每位$438（另收加一服務費）

精緻下午餐 摯愛共敍悠閒時光



於12月24,25,31日及1月1日 更推出節日下午茶，亦用上Loveramics A Curious Toile系列餐具，由優雅的三層銀器餅架襯托得各款甜點鹹點造型份外別致，繪有不同奇幻故事的陶瓷碟則更添節日氣氛。鹹點包括燻焗三文魚柳牛油梨醬溫室青瓜、鮮蝦火箭菜半乾番茄墨西哥卷、素蟹餅無花果醬、菠菜蛋批、炸水牛芝士條；甜點則有焦糖燉蛋、栗子撻、紐約芝士蛋糕及馬卡龍，「相機食先」完全無難度。飲品更配搭了法國派倫微甜汽泡酒及生津潤肺的桂花蘋果雪梨茶。

▲ 節日下午茶菜單（一位用$248，兩位用$468，另收加一服務費）

公平貿易咖啡 濃郁之餘更有意義



如果是咖啡的愛好者，就不能錯過名氣廊Flame精心挑選的100% Arabica維也納烘焙咖啡（原價港幣78元）。這款咖啡以LOVERAMICS手沖陶瓷咖啡濾杯供應，口感複雜、層次豐富、香氣濃郁，只要惠顧下午茶及晚餐，就能以港幣20元升級享用。這款咖啡的生豆是來自泰國北部山區，透過AGAPE咖啡扶貧工程以公平貿易價格收購，值得大家慢慢品嘗咖啡香味之餘，更透過公平貿易產品幫助泰國當地的少數民族咖啡農，別具意義。



名氣廊Flame

地址：尖沙嘴中港城第一座平台一號

網址：www.towngasavenue.com

電話訂座：2367 2713

下午茶訂座：https://www.towngasfun.com/fbtgf043.html

（資料由客戶提供）