  • 21°C
香港時間 : 20211208日 (三) 12:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【石Sir午市閒談】今日推介龍湖｜快手、潤地、百威亞太、海底撈、網易最新部署

股市 12:30 2021/12/08

分享：

恒生指數中午收報23954點，跌28點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介龍湖 （00960） ，另亦會分析快手 （01024） 、潤地 （01109） 、百威亞太 （01876） 、海底撈 （06862） 、網易 （09999） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

*港股反彈試返24000點 商湯招股諗得過？*

《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

*晉達特約：ESG投資漸成主流　從減碳趨勢尋機遇*

港股 龍湖集團（00960） 快手—W（01024） 華潤置地（01109） 百威亞太（01876） 海底撈（06862） 網易－S（09999） 石鏡泉

上一篇文章

【AAPL】蘋果據報5年前與中國政府簽逾2萬億元協議　擺平威脅

下一篇文章

【Bitcoin】加密貨幣老手反諷債券市場「龐氏騙局」　籲買比特幣數碼資產對沖
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒大3333】恒大8%升幅幾全失　許家印親領風險化解委員會　成員涉越秀、中國信達等高層
【恒大3333】恒大8%升幅幾全失　許家印親領風險化解委員會　成員涉越秀、中國信達等高層
【美股收市】Omicron憂慮消 納指漲3％ 道指飆492點 蘋果破頂
【美股收市】Omicron憂慮消 納指漲3％ 道指飆492點 蘋果破頂
【新股IPO】商湯集團0020今日起招股　入場費4030.2元、引入9基投（第三版）
【新股IPO】商湯集團0020今日起招股　入場費4030.2元、引入9基投（第三版）
【恒指ADR+夜期】阿里美股未跟足港升勢　夜期收市升62點越24000關（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】阿里美股未跟足港升勢　夜期收市升62點越24000關（不斷更新）
【恒大3333】路透：恒大債息寬限期滿、多名債權人稱無收到利息　首度觸發境外違約
【恒大3333】路透：恒大債息寬限期滿、多名債權人稱無收到利息　首度觸發境外違約
【新股IPO】商湯集團0020今起招股　孖展暫錄14.7億、超購逾1.4倍（不斷更新）
【新股IPO】商湯集團0020今起招股　孖展暫錄14.7億、超購逾1.4倍（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款