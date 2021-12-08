【Omicron變種病毒】 各國檢疫要求收緊　航空業復甦重重波折

▲ Omicron變種病毒株出現後，國際又再收緊出入境的檢疫要求，令國際旅遊的需求大幅收挫。（法新社圖片）

新冠肺炎疫情已持續多時，本來各國陸續恢復正常生活，但此時卻出現Omicron變種病毒株。自疫情爆發以來，已陷入困境的旅遊業及航空業，亦無奈剎停復甦，減慢復飛進程。

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綜合外電報道，航空企業本來依賴疫後旅遊需求反彈，使業務扭虧為盈，收復失地。不過，Omicron變種病毒株出現後，國際邊境又再收緊進入境的檢疫要求及規例，令國際旅遊的需求大幅收挫。

窒礙航企復甦 期待新藥物面世

美國航空行政總裁Robert Isom表示，該企要恢復盈利能力，大前提是旅遊需求全面恢復。他指：「若中途發生任何事情，只會延遲復甦。」目前，境內航班的需求仍然強勁，但新的旅遊限制，則削弱部分市場對國際航班需求。

新加坡航空旗下的廉航Scoot，其行政總裁Campbell Wilson亦指，留意到之前邊境重開有所加快，直至Omicron變種病毒株出現後，基本上出現了「停頓」。雖然Booking.com行政總裁Glenn Fogel強調，情況與2020年的春天情況截然不同，但旅遊服務預訂網站Travelport則稱，網站內的搜尋量每周持續下跌，反映旅客信心與政府的疫情公布息息相關。

航空公司、旅遊服務供應商等企業，均期望疫苗接種率上升、新的藥物，可以令疫情改善，帶來改變。

檢疫要求收緊 增加機場營運壓力

另一方面，Omicron變種病毒株除了影響航空業的復甦步伐，亦為機場及航企的營運帶來障礙。國際機場理事會（ACI）世界貿易組織的發言人表示，全球的國際旅遊規例，正為機場營運挑戰，並呼籲各國加強協調。 加拿大上周公布，除了美國旅客外，所有入境者均需接受病毒檢測。卡加利國際機場等候入境的人龍，比措施實施前，延長不少。

至於澳洲，即使是已接種疫苗的旅客，抵達悉尼或墨爾本後，必須在家或酒店隔離72小時。澳洲航空行政總裁Alan Joyce期望，當人們可以更了解Omicron變種病毒株後，72小時隔離政策應該可以取消。

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責任編輯：葉泳珊