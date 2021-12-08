【券商點睇】成本壓力緩助力盈利改善 中銀看好傳統家電股

中銀證券預期，2022年傳統品類需求有望持續復甦，產品結構升級、成本壓力緩釋助力盈利改善。需求方面，受益於近期信貸政策的調整，房企到位資金有改善的迹象，政策的邊際變化預計首先體現在竣工數據的回暖，家電內銷有望受益。

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從長期來看，此輪海外需求為中國眾多家電企業走出國門提供了契機，隨著中國家電企業生產製造能力，以及品牌影響力提升，家電企業出海的長期空間更加值得期待。

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盈利方面，主要原材料價格進入高位企穩的階段，進入第四季海運運力短缺的情況有緩解迹象，預期前期積壓的貨物將逐步恢復正常出貨節奏，海運價格穩步回落；同時家電廠商持續推進高端化進程，將有效增厚行業的盈利彈性，建議關注海爾智家（06690）、美的集團（深：000333）、格力電器（深：000651）等。

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記者：林衛