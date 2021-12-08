【蓄能股】廣東儲能輔助服務納入電價 利好抽水蓄能投資？

日前，廣東省發改委批復同意執行《廣東省電網企業代理購電實施方案(試行)》，有關儲能、抽水蓄能電站的費用，可由工商業用戶共同分攤，意味蓄能成本能向用電方分擔轉嫁，有利蓄能投資。

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實施方案指出，代理購電價格包含平均上網電價、輔助服務費用、保障居民、農業用電價格穩定產生的新增損益分攤三部分。其中，現階段輔助服務費用主要包括儲能、抽水蓄能電站的費用和需求側響應等費用，相關費用由直接參與市場交易和電網企業代理購電的全體工商業用戶共同分攤。

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分析指，蓄能成本不再由電網單獨承擔，電網樂見蓄能、抽水蓄能電站盈利，也促使進一步的投資，利好從事抽水蓄能設備的公司，如東方電氣（01072）和哈爾濱電氣（01133）。

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記者：林衛