  • 21°C
香港時間 : 20211208日 (三) 12:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【三星動向】三星擬夥微軟推AR眼鏡　最快2024年登場

科技 12:03 2021/12/08

分享：

三星（Samsung）與微軟（Microsoft）早於今年夏季達成合作協議，開發以微軟可穿戴全息影像裝置HolonLens為基礎的AR項目，並可能於2024年推出新AR眼鏡產品。（法新社圖片）

蘋果、Meta和Google等科技龍頭公司也大力發展AR項目。近日更有外電消息指，三星（Samsung）與微軟（Microsoft）早於今年夏季達成合作協議，開發以微軟可穿戴全息影像裝置HolonLens為基礎的AR項目，並可能於2024年推出新AR眼鏡產品。

【智能眼鏡】主打健康管理功能　日平價眼鏡品牌推智能眼鏡

據南韓媒體The Elec引述消息人士透露，是次AR項目涉及三星多個部門，包括三星顯示、機電和SDI等，將會合作至2023年，為期兩年。而雙方合力開發的商業產品最快將於2024年公佈。

雖然消息人士未有透露三星在該AR項目中擔當的角色，不過外電推估三星很可能是硬件製造商，提供應用於增強和混合現實頭戴式裝置所需的組件。

事實上，早於今年初，網上亦有流傳聲稱為三星AR眼鏡「Glasses Lite」的影片，還有列出其工作應用，如化身虛擬屏幕、AR辦公室、會議通話等。未知三星會否藉是次合作機會預熱，為推出自家智能眼鏡奠下基礎。

【智能眼鏡】Facebook夥Ray-Ban研智能眼鏡　發布會前夕設計搶先曝光

【華為新品】入門級智能手錶Watch Fit售888元　GT 2 Pro定價2488元起跳

責任編輯：文睿

相關文章

【AR眼鏡】傳Apple Glass將進入第二開發階段　主打輕巧、節能特點
2021/01/07
【AR眼鏡】傳Apple Glass將進入第二開發階段　主打輕巧、節能特點
Facebook智能眼鏡今年面世？官方暗示無AR功能
2021/01/07
Facebook智能眼鏡今年面世？官方暗示無AR功能
【智能眼鏡】日企研智能近視眼鏡　日戴一小時改善焦點偏差
2021/01/25
【智能眼鏡】日企研智能近視眼鏡　日戴一小時改善焦點偏差
Facebook研推出智能手錶　或於明年出售
2021/02/13
Facebook研推出智能手錶　或於明年出售
【智能眼鏡】Facebook智能眼鏡登場　售約2,325港元
2021/09/10
【智能眼鏡】Facebook智能眼鏡登場　售約2,325港元

你可能感興趣

【AR眼鏡】傳Apple Glass將進入第二開發階段　主打輕巧、節能特點
15:30 2021/01/07
【AR眼鏡】傳Apple Glass將進入第二開發階段　主打輕巧、節能特點
Facebook智能眼鏡今年面世？官方暗示無AR功能
16:15 2021/01/07
Facebook智能眼鏡今年面世？官方暗示無AR功能
【智能眼鏡】日企研智能近視眼鏡　日戴一小時改善焦點偏差
14:37 2021/01/25
【智能眼鏡】日企研智能近視眼鏡　日戴一小時改善焦點偏差
創新科技及應用 科技產品 硬件 智能眼鏡 Samsung AR Google Microsoft Meta

下一篇文章

【交通科技】飛機未來有望使用新燃料？　英國科企研發雙引擎氫能客機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【ESG】AECOM：香港ESG發展非落後　發展需取得平衡
【ESG】AECOM：香港ESG發展非落後　發展需取得平衡
【三星動向】Galaxy S21 FE即將登場？三星官網意外現身
【三星動向】Galaxy S21 FE即將登場？三星官網意外現身
【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【csl. MIRROR企劃】銅鑼灣MIRROR AR廣告牌登場！　冬日Pop-Up Gallery周四揭幕（附獲取海報方法）
【csl. MIRROR企劃】銅鑼灣MIRROR AR廣告牌登場！　冬日Pop-Up Gallery周四揭幕（附獲取海報方法）
【聖誕節】蘋果聖誕彩蛋登場　輸入一句話屏幕即下雪
【聖誕節】蘋果聖誕彩蛋登場　輸入一句話屏幕即下雪
【蘋果動向】App Store 42萬款Apps消失　疑因違反用戶追蹤規定遭蘋果下架
【蘋果動向】App Store 42萬款Apps消失　疑因違反用戶追蹤規定遭蘋果下架
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款