【三星動向】三星擬夥微軟推AR眼鏡　最快2024年登場

▲ 三星（Samsung）與微軟（Microsoft）早於今年夏季達成合作協議，開發以微軟可穿戴全息影像裝置HolonLens為基礎的AR項目，並可能於2024年推出新AR眼鏡產品。（法新社圖片）

蘋果、Meta和Google等科技龍頭公司也大力發展AR項目。近日更有外電消息指，三星（Samsung）與微軟（Microsoft）早於今年夏季達成合作協議，開發以微軟可穿戴全息影像裝置HolonLens為基礎的AR項目，並可能於2024年推出新AR眼鏡產品。

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據南韓媒體The Elec引述消息人士透露，是次AR項目涉及三星多個部門，包括三星顯示、機電和SDI等，將會合作至2023年，為期兩年。而雙方合力開發的商業產品最快將於2024年公佈。

雖然消息人士未有透露三星在該AR項目中擔當的角色，不過外電推估三星很可能是硬件製造商，提供應用於增強和混合現實頭戴式裝置所需的組件。

事實上，早於今年初，網上亦有流傳聲稱為三星AR眼鏡「Glasses Lite」的影片，還有列出其工作應用，如化身虛擬屏幕、AR辦公室、會議通話等。未知三星會否藉是次合作機會預熱，為推出自家智能眼鏡奠下基礎。

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責任編輯：文睿