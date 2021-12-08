【互聯網保險】互聯網人身險新規落地 多家險企暫停網上業務

內地的富邦財險、信泰保險日前宣布，將自明年1月1日起暫停開展互聯網保險業務。業內人士認為，部分險企暫停互聯網業務是因為互聯網人身險新規已落地，根據新規，不符合有關條件的主體和產品明年起不得通過互聯網渠道經營。

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此輪暫停潮源於銀保監會最新相關通知。10月，銀保監會發布《關於進一步規範保險機構互聯網人身保險業務有關事項的通知》，對互聯網人身險產品的經營門檻、產品範圍及費用控制都有了更為嚴格的界定，被業內稱為互聯網人身險「最嚴」新規。

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據某互聯網保險公司的負責人透露，在64家保險公司之中，有56家公司可銷售互聯網產品，佔比87%左右，但可銷售互聯網10年期及以上普通型人壽和年金產品的公司只有20家，其中新華人壽尚處於待定狀態，人保壽險、泰康人壽、平安人壽、中國人壽等頭部公司依然在列。

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記者：林衛