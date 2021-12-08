普京承諾不入侵烏克蘭 要求拜登確保北約不東擴（第二版）

美國總統拜登與俄羅斯總統普京周二（7日）就烏克蘭局勢進行視像通話，歷時兩小時。華府指，拜登向普京表明，若俄羅斯向烏克蘭發動軍事衝突，將對俄採取重大經濟制裁。普京則向拜登承諾不會入侵烏克蘭，但要求拜登確保北約不會向東擴張。

（第二版更新沙利文言論）

拜登料警告普京 若入侵烏克蘭勢有嚴重經濟制裁 【下一頁】

美國白官表示，拜登（Joe Biden）與普京（Vladimir Putin）於美國東部時間10時07分開始視像通話，歷時兩小時。這亦是二人罕有進行會談，主要討論烏克蘭局勢問題。

白宮指出，拜登對俄羅斯在接壤烏克蘭邊境持續增加軍力感到擔憂，並警告普京一旦俄羅斯入侵烏克蘭，美國將對俄採取強而有力的經濟制裁、以及其他制裁措施。

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普京在會談中承諾不會入侵烏克蘭，指責是烏克蘭先挑釁雙方關係惡化，但同時要求拜登確保北約不會向東擴張、以及在俄羅斯附近部署武器。俄羅斯塔斯社（TASS）報稱，今次雙方是透過前任留下的安全視像連結對話，此渠道自設立後首次使用。

克里姆林宮稱，拜登已向普京承諾，美國將與盟友討論北約東部擴張問題，以回應其擔憂。

白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）其後透露，拜登向普京表明，如果俄羅斯入侵烏克蘭，或攻擊波蘭或羅馬尼亞等國，相比2014年俄羅斯吞併克里米亞時，美國今次一定會作出強硬回應。

沙利文提及，措施包括向北約成員國增兵、向烏克蘭提供額外的防衛物資，並且已與德國新政府取得共識，不會開通由俄羅斯連接德國的北溪2號天然氣管道。

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責任編輯：郭麗明