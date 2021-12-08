▲ 【Bitcoin】加密貨幣老手反諷債券市場「龐氏騙局」 籲買比特幣數碼資產對沖

比特幣（Bitcoin）等加密貨幣不少都欠缺抵押資產，時有金融界人士批為「龐氏騙局（Ponzi Scheme）」。早於2013年投資加密貨幣的Pantera Capital執行長Dan Morehead最新發表報告，提及聯儲局政策帶來的泡沫風險，反指規模達33萬億美元的美國政府和抵押債券市場，才是「歷史上最大的龐氏騙局」，投資者需考慮以比特幣和加密資產作為風險對沖工具。

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Morehead認為，當聯儲局停止操縱債券市場時，債券投資者將被徹底擊垮，批評政府應該停止對比特幣糾纏不放，而是自省，批評美國債市「全部由一個具有主導地位的非經濟角色驅動，基於重大的非公開信息進行交易」。

他續指，比特幣市場已經大到無法被操縱，現時有數百個交易所交易，日均成交量是年初被挾升的GameStop的1000倍。

在Morehead之前，Guggenheim Investments的Scott Minerd於2020年初也曾批央行政策是龐氏騙局，龐氏騙局形容以後期投資者資金支付早期投資者利息「接火棒」的金融詐騙行為。

Morehead曾於知名投資者Julian Robertson創辦的老虎基金旗下工作，2013年自立門戶Pantera Capital，投資加密貨幣。當時比特幣價格僅65美元，比特幣最新價格已升至5萬美元以上，11月高位更見69000美元。Pantera網站指，Morehead正管理64億美元資產，主要投資一系列數碼資產。

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