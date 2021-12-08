  • 21°C
香港時間 : 20211208日 (三) 11:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Bitcoin】加密貨幣老手反諷債券市場「龐氏騙局」　籲買比特幣數碼資產對沖

Hot Talk 11:42 2021/12/08

分享：

【Bitcoin】加密貨幣老手反諷債券市場「龐氏騙局」　籲買比特幣數碼資產對沖

比特幣（Bitcoin）等加密貨幣不少都欠缺抵押資產，時有金融界人士批為「龐氏騙局（Ponzi Scheme）」。早於2013年投資加密貨幣的Pantera Capital執行長Dan Morehead最新發表報告，提及聯儲局政策帶來的泡沫風險，反指規模達33萬億美元的美國政府和抵押債券市場，才是「歷史上最大的龐氏騙局」，投資者需考慮以比特幣和加密資產作為風險對沖工具。

*Crypto投資前景如何　ETF 可以買嗎？【按此速睇】*

Morehead認為，當聯儲局停止操縱債券市場時，債券投資者將被徹底擊垮，批評政府應該停止對比特幣糾纏不放，而是自省，批評美國債市「全部由一個具有主導地位的非經濟角色驅動，基於重大的非公開信息進行交易」。

他續指，比特幣市場已經大到無法被操縱，現時有數百個交易所交易，日均成交量是年初被挾升的GameStop的1000倍。

比特幣上周末「閃崩」插兩成、曾低見42000美元，可見【下一頁】

在Morehead之前，Guggenheim Investments的Scott Minerd於2020年初也曾批央行政策是龐氏騙局，龐氏騙局形容以後期投資者資金支付早期投資者利息「接火棒」的金融詐騙行為。

Morehead曾於知名投資者Julian Robertson創辦的老虎基金旗下工作，2013年自立門戶Pantera Capital，投資加密貨幣。當時比特幣價格僅65美元，比特幣最新價格已升至5萬美元以上，11月高位更見69000美元。Pantera網站指，Morehead正管理64億美元資產，主要投資一系列數碼資產。

相關文章：

【Bitcoin】比特幣大上大落更吸引？　55%持有人近一年才入場

【Bitcoin】比特幣周末「閃崩」過後　重上50000美元水平

【Bitcoin】薩爾瓦多抄底買入多150個比特幣、網民指浪費納稅人金錢　總統：比特幣比黃金更保值

虛擬貨幣 比特幣 美國聯儲局

上一篇文章

【新股IPO】科通芯城擬分拆科通技術到內地上市　股價升近半成

下一篇文章

【人民幣動態】人民幣兌美元滙價走強　在岸及離岸價見逾3年半高位
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】Omicron憂慮消 納指漲3％ 道指飆492點 蘋果破頂
【美股收市】Omicron憂慮消 納指漲3％ 道指飆492點 蘋果破頂
【恒大3333】路透：恒大債息寬限期滿、多名債權人稱無收到利息　首度觸發境外違約
【恒大3333】路透：恒大債息寬限期滿、多名債權人稱無收到利息　首度觸發境外違約
【恒大3333】恒大8%升幅幾全失　許家印親領風險化解委員會　成員涉越秀、中國信達等高層
【恒大3333】恒大8%升幅幾全失　許家印親領風險化解委員會　成員涉越秀、中國信達等高層
【新股IPO】商湯集團0020今日起招股　入場費4030.2元、引入9基投（第三版）
【新股IPO】商湯集團0020今日起招股　入場費4030.2元、引入9基投（第三版）
【恒指ADR+夜期】阿里美股未跟足港升勢　夜期收市升62點越24000關（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】阿里美股未跟足港升勢　夜期收市升62點越24000關（不斷更新）
【新股IPO】商湯集團0020今起招股　孖展暫錄14.7億、超購逾1.4倍（不斷更新）
【新股IPO】商湯集團0020今起招股　孖展暫錄14.7億、超購逾1.4倍（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款