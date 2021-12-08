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英國政府否決BNO修正案 未放寬申請限制

環球社會熱點 11:28 2021/12/08

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英國今年1月底開放讓符合領取英國國民海外護照（BNO）資格的香港人申請BNO赴英，英國成為移民熱門地區。英國多位國會下議員早前支持提出修正案，放寬國民海外護照（BNO）的申請資格。修正案於周二（7日）在國會下議院展開討論，最終被政府否決。

英議員促放寬BNO簽證資格 准18至25歲港人申請 【下一頁】

曾任英國内政部移民事務國務大臣的祈達文（Damian Green）周二重申，希望英國政府能夠擴大現時的BNO簽證計劃，為1997年後出生的香港青少年提供更多移居英國的途徑。祈達文亦批評，現時的「青年流動計劃」（Youth Mobility Scheme）並非理想替代。

移民政務次官福斯特（Kevin Foster）表示，政府認為現存的青年流動計劃已為香港97後青少年提供足夠渠道，同時質疑修正案中並無年齡限制，範疇又可延伸至從未踏足香港的人。

【BNO移民英國】兩大因素刺激樓市 成交量創14年最高 【下一頁】

英國組織「香港觀察」（Hong Kong Watch）同日表示，對政府否決修正案感到失望，重申現時英國政府現時對年輕人的幫助不足，但表示仍會繼續努力，希望修正案能在上議院獲得通過，持續向英國政府遊加壓力。

祈達文早前提出《國籍與邊界法案》（Nationality and Borders Bill）的修正案，建議英國放寬BNO申請資格，只要父母其中一人擁有BNO便可符合申請資格。一旦修正案獲通過，即在1997年後出生港人可憑父母其中一方擁有BNO，申請領取BNO。

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責任編輯：吳漢培

 

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