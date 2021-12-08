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【Omicron變種】輝瑞疫苗保護力大幅減弱

環球社會熱點 10:57 2021/12/08

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新冠肺炎Omicron變種病毒出現後，不少人憂慮疫苗會否因此失效。南非近日有研究機構發表全球首個關於Omicron變種對新冠疫苗的初期報告，指出Omicron變種會大幅削減輝瑞疫苗的保護力。

【Omicron變種】英國累計336宗確診 無重症患者 【下一頁】

南非的非洲健康研究機構（Africa Health Research Institute）教授西加爾（Alex Sigal），周二（7日）發表研究未獲同行評審的初步報告，指Omicron變種「大幅減弱」（very large drop）輝瑞疫苗的中和抗體水平。

研究抽取12名完成兩劑輝瑞疫苗接種人士的血液樣本，在實驗室測試血液對Omicron變種。12人共分兩組，一半是新冠康復者。6名完成接種的新冠康復者血液樣本中，5個樣本仍能有效中和Omicron變種病毒。

【Omicron變種】紐約市強制私企接種疫苗 年底前生效 【下一頁】

根據初步數據，與原始新冠肺炎病毒株相比，疫苗的中和抗體對抗Omicron變種時只剩41分之1。初步數據亦顯示，比起Beta變種， Omicron變種的疫苗逃逸能力高5至10倍。西加爾相信，Omicron變種在疫苗逃逸及傳染性上更勝其他變種。

西加爾表示，結果遠比想像中優秀，意味民眾擁有愈多抗體，愈有可能可以對抗Omicron變種。但西加爾指出，隨測試的血液樣本變多，結果可能有變。由於南非當未開始打第3針，實驗未有測試接種後對Omicron變種的效用。

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責任編輯：吳漢培

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