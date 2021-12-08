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【中概股退市】小鵬顧宏地：中概股除牌大限以年計　中美有時間尋共識

股市 10:36 2021/12/08

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【中概股退市】小鵬顧宏地：中概股除牌威脅以年計　中美有時間尋共識

小鵬汽車 （09868） 副董事長兼總裁顧宏地接受彭博電視訪問時表示，密切關注中概股、審計等問題，又指小鵬汽車已為任何有關上市的意外情況做好準備。

美國證監會正式實施《外國公司問責法案》，即是若美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）於3年內不能取得所要求的審計底稿，以及要求申報是否為外國政府所有及控制，法例准許美國證監會可禁止股票交易，甚至除牌。 中概股滴滴（美：DIDI）率先宣布將從紐交所退市，並擬赴港上市。

＊重溫今早《ET開市直擊》陳偉聰分析汽車股前景：【按此速睇－附Time code】

小鵬汽車今發布全新SUV G9　料明年第三季推出（多圖）【下一頁】

小鵬已在港上市，而且是首隻美國及香港兩地雙重主要上市的中概股。顧宏地指出，如果從美國退市，這將使公司能夠在香港獨立交易。他又補充指，相信中國及美國政府仍然有時間達成共識。

小鵬此前宣布全球發展大計，包括進軍瑞典、丹麥及荷蘭等國際市場，但顧宏地指出，短期可能難以進軍美國市場，又指其他車廠需要數十年時間才能進入美國市場。

理想蔚來小鵬11月交付量齊破萬、哪家增長跑出？【下一頁】

小鵬汽車冀長遠一半收入來自海外　兩年內收支平衡【下一頁】

港股 小鵬汽車－W（09868） 中國概念股 股票 美國 中國

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