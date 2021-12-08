▲ 【周焯華受查】澳門賭廳傳被博企終止合作、擬遣散員工 博監局：暫未收到通知

澳門賭場貴賓廳中介人龍頭周焯華被捕後，多家澳門賭場傳出終止與貴賓廳中介人合作。有博彩業人士向當地傳媒證實，已有博彩中介人收到博企終止合作的相關通知。據業界流傳通告，博彩中介人澳門德晉集團對員工發出的通知，通知稱鑑於收到個別娛樂場通知，將與德晉暫停合作，將會遣散受影響員工。

澳門博彩監管局回應查詢時稱，未有收到博企本月底終止與博彩中介人，即貴賓廳，合作的通知.

澳門傳媒引述業界人士分析指，對博企而言，貴賓廳的純利貢獻約僅佔整體業務5%。在永利澳門 （01128） 貴賓廳多金的虧空公款案終審判決及太陽城集團 （01383） 大股東周焯華周焯華事件先後公佈後，博企與博彩中介人合作的風險已很高，基於利潤低、風險高，故博企寧願終止貴賓廳合作。

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網傳德晉停運遣散員工通知

業界人士又認為，博企日後自營貴賓廳及高額投注區，利潤率反而更高，因此博企終止與博彩中介人合作的相關舉措，對博企、澳門博彩業的長遠健康發展而言，未必是壞事，但對博彩中介人及其員工來說，則肯定是壞事。

濠賭股今早個別發展，金沙 （01928） 及永利 （01128） 分別升2.3%及0.2%。其餘濠賭股均報跌，其中，美高梅 （02282） 及澳博 （00880） 齊挫1.6%。

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