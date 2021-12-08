  • 21°C
香港時間 : 20211208日 (三) 11:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【周焯華受查】澳門賭廳傳被博企終止合作、擬遣散員工　博監局：暫未收到通知

股市 10:30 2021/12/08

分享：

【周焯華受查】澳門賭廳傳被博企終止合作、擬遣散員工　博監局：暫未收到通知

澳門賭場貴賓廳中介人龍頭周焯華被捕後，多家澳門賭場傳出終止與貴賓廳中介人合作。有博彩業人士向當地傳媒證實，已有博彩中介人收到博企終止合作的相關通知。據業界流傳通告，博彩中介人澳門德晉集團對員工發出的通知，通知稱鑑於收到個別娛樂場通知，將與德晉暫停合作，將會遣散受影響員工。

澳門博彩監管局回應查詢時稱，未有收到博企本月底終止與博彩中介人，即貴賓廳，合作的通知. 

澳門傳媒引述業界人士分析指，對博企而言，貴賓廳的純利貢獻約僅佔整體業務5%。在永利澳門 （01128） 貴賓廳多金的虧空公款案終審判決及太陽城集團 （01383） 大股東周焯華周焯華事件先後公佈後，博企與博彩中介人合作的風險已很高，基於利潤低、風險高，故博企寧願終止貴賓廳合作。

*重溫今早《ET開市直擊》港股反彈試返24000點 商湯招股諗得過？*【按此速睇－附time code】

永利澳門、金沙中國據報本月關閉貴賓廳 避續牌節外生枝，可見【下一頁】

網傳德晉停運遣散員工通知

業界人士又認為，博企日後自營貴賓廳及高額投注區，利潤率反而更高，因此博企終止與博彩中介人合作的相關舉措，對博企、澳門博彩業的長遠健康發展而言，未必是壞事，但對博彩中介人及其員工來說，則肯定是壞事。

濠賭股今早個別發展，金沙 （01928） 及永利 （01128） 分別升2.3%及0.2%。其餘濠賭股均報跌，其中，美高梅 （02282） 及澳博 （00880） 齊挫1.6%。

＊逢交易日中午12時30分《石Sir午市閒談》為你推介股票＊

相關文章﹕

【周焯華受查】澳門博監局︰太陽城澳門貴賓廳業務12月1日起暫時關閉　博企及中介人須守法合法經營

【周焯華受查】澳門檢察院案情︰透過「直播場景」吸引內地賭客網上非法賭博

【周焯華受查】澳門保安司：​樂見未來與內地達成刑事司法互助　持續留意博彩罪案變化　將開展突擊巡查

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

港股 澳門博彩股 周焯華 太陽城 澳門

上一篇文章

【中概股退市】小鵬顧宏地：中概股除牌大限以年計　中美有時間尋共識

下一篇文章

【中概股風暴】官媒：內地企業可依法合規下選擇境外上市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】Omicron憂慮消 納指漲3％ 道指飆492點 蘋果破頂
【美股收市】Omicron憂慮消 納指漲3％ 道指飆492點 蘋果破頂
【恒大3333】路透：恒大債息寬限期滿、多名債權人稱無收到利息　首度觸發境外違約
【恒大3333】路透：恒大債息寬限期滿、多名債權人稱無收到利息　首度觸發境外違約
【恒大3333】恒大8%升幅幾全失　許家印親領風險化解委員會　成員涉越秀、中國信達等高層
【恒大3333】恒大8%升幅幾全失　許家印親領風險化解委員會　成員涉越秀、中國信達等高層
【新股IPO】商湯集團0020今日起招股　入場費4030.2元、引入9基投（第三版）
【新股IPO】商湯集團0020今日起招股　入場費4030.2元、引入9基投（第三版）
【恒指ADR+夜期】阿里美股未跟足港升勢　夜期收市升62點越24000關（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】阿里美股未跟足港升勢　夜期收市升62點越24000關（不斷更新）
【新股IPO】商湯集團0020今起招股　孖展暫錄14.7億、超購逾1.4倍（不斷更新）
【新股IPO】商湯集團0020今起招股　孖展暫錄14.7億、超購逾1.4倍（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款