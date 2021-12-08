【周焯華受查】澳門傳媒：有中介人收到博企終止合作通知　惟博監局暫未收到有關通知

▲ 澳門傳媒報導，澳門博彩監管局未有收到博企本月底終止與博彩中介人，即貴賓廳，合作的通知。

澳門傳媒報導，澳門博彩監管局未有收到博企本月底終止與博彩中介人，即貴賓廳，合作的通知。不過，有博彩業人士證實，已有博彩中介人收到博企終止合作的相關通知。

報導引述業界人士分析指，對博企而言，貴賓廳的純利貢獻約僅佔整體業務5%。在永利澳門 （01128） 貴賓廳多金的虧空公款案終審判決及太陽城集團 （01383） 大股東周焯華周焯華事件先後公佈後，博企與博彩中介人合作的風險已很高，基於利潤低而風險高，故博企寧願終止貴賓廳合作。

網傳德晉停運遣散員工通知

業界人士又認為，博企日後自營貴賓廳及高額投注區，利潤率反而更高，因此博企終止與博彩中介人合作的相關舉措，對博企、澳門博彩業的長遠健康發展而言，未必是壞事，但對博彩中介人及其員工來說，則肯定是壞事。

另外，網上流傳博彩中介人澳門德晉集團對員工發出的通知，通知稱鑑於收到個別娛樂場通知，將與德晉暫停合作，受影響員工會作遣散。

濠賭股今早個別發展，金沙 （01928） 及永利 （01128） 分別升2.3%及0.2%。其餘濠賭股均報跌，其中，美高梅 （02282） 及澳博 （00880） 齊挫1.6%。

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