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給自己及家人最好的聖誕禮物！ 買ITSU iClass按摩椅送EMS 脈衝震動搖擺機！

都會情報 10:30 2021/12/08

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「喔～聖誕節送它歸家！」身為忙碌的都市人，臨近年尾一定要好好獎勵自己及家人。添置一部按摩椅，就是最錫自己的方法。不過講起按摩椅，大家一定覺得是大大部，佔家中很多空間。而市面上的小型按摩椅，又沒有全身按摩功能。想魚與熊掌兼得，不是沒可能！ITSU iClass按摩椅就是最好的選擇！

悠閒椅都有全身按摩享受

ITSU iClass是首部設有肩膀按摩功能的悠閒按摩椅。比起市面上一般具備全身按摩功能的按摩椅，它的大小更適合習慣蝸居生活的香港人。雖然較為迷你，但ITSU iClass的功能一點也不馬虎。它同時配有16個按摩氣囊，6級可調節的氣壓強度及2段式熱敷功能。特設118cm超長按摩導軌，從到頭到腳都得到最舒適的享受，每一粒滾輪更能精準按到全身重要穴位，有效促進血液循環。手動或定位按摩都可自由選擇，加上助眠搖擺模式及藍牙喇叭，非凡體驗安坐家中就享受得到。現在購買只需要$19,800，更加可以獲贈EMS 脈衝震動搖擺機（價值：$5980）！

有什麼能比每日回家，都有得全身按摩更開心？快些把握機會，將ITSU iClass帶入家中啦！

（資料由客戶提供）

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＜第七屆青年夢想實踐家頒獎典禮暨第五屆理事會就職典禮＞
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