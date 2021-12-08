▲ 【中概股風暴】官媒：內地企業可依法合規下選擇境外上市

內地官媒《經濟日報》發文指，內地企業完全可以在依法合規的前提下自主選擇在境內或境外市場上市。評論稱，中證監和相關監管部門對企業選擇境外上市地持開放態度，充分尊重企業依法合規自主選擇上市地。選擇合適的上市地，是企業根據自身發展需要作出的自主選擇。中國堅持資本市場雙向開放的政策取向一以貫之、不會改變。

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評論又指，在美《外國公司問責法》實施細則推出後，預計短期內企業赴美上市難度將有所加大，腳步會有所放緩。但中美監管部門也正在就跨境審計監管合作積極開展多輪溝通，爭取儘快解決審計監管合作中的遺留問題。同時，境內多層次資本市場體系加快完善，發行上市制度持續優化，境內企業發行上市的選擇也將日益豐富。因此，企業完全可以在依法合規的前提下自主選擇在境內或境外市場上市。

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