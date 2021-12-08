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【內房危機】佳兆業今日停牌待刊發內幕消息　或成周內第二間違約大型內房

股市 15:39 2021/12/08

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【內房危機】佳兆業開市前宣佈短暫停牌　以待刊發內幕消息

佳兆業集團 （01638） 今日停牌，以待刊發內幕消息。外電報道，佳兆業集團的債權人尚未收到4億美元周二到期的美元債兌付款，集團有可能成為本周第二家違約的中國大型房企。

佳兆業系內其他股份股價下挫，佳兆業美好 （02168） 現報13.74元，跌3.2%、佳兆業健康 （00876） 插4.1%、佳兆業資本 （00936） 瀉8.7%。

彭博報道，截至紐約時間周二晚上9時，佳兆業12月7日到期美元債的兩位債券持有人表示尚未收到兌付款。根據募集說明書顯示，這筆債券的本金兌付
沒有寬限期。

另外，近日佳兆業系亦出現數項人事變動，內地最新傳出，佳兆業近日在內部宣布，原分管融資管理的高級副總裁劉先華離職，並由高級副總裁孫明堯接任。

此外，昨日《央視財經》報道，佳兆業旗下多個房產項目因資金問題出現欠薪及停工等問題。有購買了位於廣州金融城的佳兆業壹號項目的業主表示，買樓至今近5年仍未收樓。

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更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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相關文章﹕

【內房危機】央視：佳兆業多個項目停工欠薪　有買家買樓5年未收樓

【內房危機】佳兆業債務違約在即　傳更換分管融資管理副總裁

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港股 佳兆業美好（02168） 佳兆業資本（00936） 佳兆業健康（00876） 民企內房股 佳兆業集團（01638） 停牌

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