【港股市況】恒生指數升106點重上二萬四　阿里巴巴回吐3%、微博首掛潛水6%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股續揚，恒生指數今早開報24090點，升106點，重上二萬四，恒生科技指數升0.5%，報5999點。阿里巴巴 （09988） 昨報復式反彈逾一成後，今早回吐3%；美團 （03690） 升逾1%；騰訊 （00700） 升0.8%；微博 （09898） 首掛開報256.2元，潛水6%。

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即市走勢︰

【09：32】港股開市後升幅收窄至約15點，未企穩24000點。

【09：31】滙豐 （00005） 早段逆市偏軟跌0.3%。

【09：28】雲音樂 （09899） 高開0.9%，開報205.6元創上市後新高。

【09：22】恒生指數開報24090點，升106點，重上二萬四，恒生科技指數升0.5%，報5999點。阿里巴巴 （09988） 昨報復式反彈逾一成後，今早回吐3%；美團 （03690） 升逾1%；騰訊 （00700） 升0.8%；微博 （09898） 首掛開報256.2元，潛水6%。

【09：13】期指開報24100點，升87點或0.4%。

【08：58】微博 （09898） 今日上市，昨在多個暗盤中開盤即跌穿招股價272.8元。

【新股IPO】微博9898暗盤收跌6.2% 一手帳面虧損336元

【新股IPO】微博9898超額認購近1.7倍 一手中籤率47%（附分配結果連結）

【08：52】佳兆業 （01638） 開市前宣布短暫停牌。

【內房危機】央視：佳兆業多個項目停工欠薪 有買家買樓5年未收樓

【08：51】恒指黑期升約108點，報24096點；道指期貨升41點，報35761點。

【08：44】中播主席持股增至51.2% 折讓14%提全購、今復牌

【08：27】【內房危機】融創中國再出售2671萬股貝殼ADS 料蝕56億元人民幣

【07：45】港股ADR收報23979點，跌3點。滙豐 （00005） ADR折合報45.72元，較港收市價高0.07元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報465.84元，較港收市價高2.04元或0.4%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報122.39元，較港收市價低4.11元或3.3%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】市場對Omicron變種病毒嚴重性的擔憂消退，加上內地承諾採取措施支持經增長，美股續大幅上揚，道指曾飆近600點，納指漲3%。道指收市升492點，報35719點；標指升95點，報4686點；納指升461點或3%，報15686點。

即睇美股收市︰

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【開市9點半】融創中國漲近17% 大摩料內房銷售明年下半年重拾增長、首選三股

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責任編輯︰梁浩碩