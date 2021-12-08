【港股北水+夜期】北水連續11日吸資　淨流入美團快手　夜期升23點（不斷更新）

北水全日吸資24.6億港元，為連續第11日淨流入。北水吸美團 （03690） 、快手 （01024） 及舜宇光學 （02382） 分別2.6億、2.3億及1.9億元。比亞迪 （01211） 淨流出1億元為最多。夜期升23點。

北水走勢

▼ 點擊圖片放大 +2

美股續揚，恒生指數今早開報24090點，升106點，其後一度倒跌，恒生指數收報23996點，升13點，二萬四得而復失，成交1161億元。恒生科技指數微升1點，報5970點。阿里巴巴 （09988） 回吐逾4%；恒大 （03333） 跌逾5%創新低；藥明生物 （02269） 升近5%；李寧 （02331） 升逾5%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

財經日誌︰

▼ 點擊圖片放大

即市走勢︰

【16：10】恒生指數收報23996點，升13點，二萬四得而復失，成交1161億元。恒生科技指數微升1點，報5970點。阿里巴巴 （09988） 回吐逾4%；恒大 （03333） 跌逾5%創新低；藥明生物 （02269） 升近5%；李寧 （02331） 升逾5%。

【16：02】【【新股IPO】商湯集團0020孖展認購暫錄16.7億、超購近2倍 出現輕微抽飛（不斷更新）

【16：00】【港股市況】恒生指數U盤前跌12點，報23970點。

【15：49】【恒大3333】恒大跌半成創新低 寬限期滿未付息、標普：違約無法避免

【15：45】【內房危機】佳兆業今日停牌待刊發內幕消息 或成周內第二間違約大型內房

【15：26】恒指尾市跌近10點，報23975點。

【15：09】中國電力 （02380） 尾市升一成，破頂高見4.56元。潤電 （00836） 升6%；龍源電力 （00916） 升3%。

【15：04】陽光100中國 （02608） 乾升逾四成，高見0.48元，涉40宗成交或16.8萬元。

【15：00】上證全日升1.2%；深證升1.8%；創業板指升1.7%。

【14：42】運輸及房屋局局長陳帆下午3時將就《長遠房屋策略2021年周年進度報告》舉行記者會，恒地 （00012） 升逾1%；新地 （00016） 升0.7%；新世界 （00017） 升0.2%；信置 （00083） 升0.1%；長實 （01113） 暫無升跌。

【14：32】港股最新轉升約20點，觸二萬四。

【14：31】中國電力 （02380） 升幅擴大至逾7%；潤電 （00836） 升半成；龍源電力 （0916） 升逾2%。

【14：15】港股最新微跌1點，報23981點；科指升近0.1%，報5974點。

【14：14】恒大 （03333） 午後跌4%，破底低見1.75元，成交1.3億元。

【13：27】【中概股風暴】余偉文：未見外資擔心中概股 若回流對港有利

【13：22】內房股個別發展，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升0.7%；雅居樂 （03383） 跌近1%；碧桂園 （02007） 跌0.1%；融創 （01918） 回吐近3%；世茂 （00813） 跌逾4%。

【13：14】【2022展望】景順：監管收緊更接近尾聲 中資科網股超賣

【13：11】舜宇 （02382） 升幅擴大至近4%，高見237.6元；瑞聲 （02018） 靠穩升0.2%。

【13：08】阿里巴巴 （09988） 午後初段跌逾5%，低見119.2元。

【13：05】海鑫 （01850） 今早破底低見0.181元後，股價反彈倒升六成，高見0.33元，成交1784萬元。

【13：01】港股午後初段偏軟，跌約25點，報23959點；科指跌2點，報5966點。

【13：00】【中概股風暴】外電：中國將推黑名單限制科技初企VIE架構吸外資 現有企業不受限

【12：00】恒生指數半日跌28點，報23954點，未企穩二萬四，成交672億元。恒生科技指數微跌不足1點，報5968點。阿里巴巴 （09988） 回吐5%；藥明生物 （02269） 升逾6%；體育用品股、電力股造好。

【11：46】【新股IPO】科通芯城擬分拆科通技術到內地上市 股價升近半成

【11：43】港股中午收市前升約13點，報23996點；科指升0.3%，報5982點。

【11：30】上證半日升0.9%；深證升1.6%；創業板指升1.7%。

【11：26】李寧 （02331） 升幅擴大至逾5%，高見92.1元。

【11：22】阿里巴巴 （09988） 跌半成，一度跌穿120元水平，低見119.9元。

【11：08】金斯瑞 （01548） 公布，非全資附屬公司傳奇生物披露，其合作夥伴楊森製藥昨天向日本厚生勞動省提交西達基奧侖賽（cilta-cel）的新藥申請，金斯瑞股價升逾6%，高見40.15元。

【10：58】【騰訊700】騰訊遊戲推新品牌Level Infinite 定位為高質量品牌

【10：48】電子煙概念股造好，思摩爾 （06969） 、中國波頓 （03318） 升近4%；比亞迪電子 （00285） 升逾6%。

【10：44】恒指最新升約66點，報24050點；科指升0.7%，報6007點。

【10：37】【中概股退市】小鵬顧宏地：為任何上市問題做好準備 料中美仍有時間商討

【10：35】【周焯華受查】澳門傳媒：有博彩中介人收到博企終止合作通知 惟博監局暫未收到有關通知

【10：22】藥明生物 （02269） 升幅擴大至6%，高見103.5元，暫為升幅最大藍籌。

【10：18】【中概股風暴】官媒：內地企業可依法合規下選擇境外上市

【10：15】體育用品股逆市向好，李寧 （02331） 升逾3%；安踏 （02020） 、特步 （01368） 升逾1%。

【10：09】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴大至逾4%，低見120.8元。另一方面，騰訊 （00700） 升0.6%；美團 （03690） 升0.5%。

【10：02】【B站9626】嗶哩嗶哩據報將進軍直播電商行業 股價最高升5%

【10：02】電力股又上，中國電力 （02380） 升近4%；潤電 （00836） 升近3%；龍源電力 （00916） 升0.9%。

【09：57】大市最新轉跌約30點，報23952點；科指升0.4%，報5989點。

【09：56】【阿里巴巴9988】阿里巴巴回吐3% 雙12前夕推「一起逛」再戰社交電商

【09：47】中播 （00471） 股價復牌後跌逾2%，低見0.415元。

【09：45】合景泰富 （01813） 升逾1%，高見6.39元。合景泰富澄清公司主席孔健岷並未被廣州相關部門要求約談協助調查，亦未被限制出境。

【約談傳聞】合景泰富澄清：主席未被約談及限制出境 公司業務及營運一切如常

【09：44】蘋果公司（美︰AAPL）股價破頂，手機孖寶舜宇 （02382） 升逾2%；瑞聲 （02018） 升0.6%。

【09：36】恒大系向下，中國恒大 （03333） 跌1%；恒大汽車 （00708） 跌0.6%；恒大物業 （06666） 跌0.8%。

【恒大3333】路透：恒大債息寬限期滿、多名債權人稱無收到利息 首度觸發境外違約

【09：35】藥明生物 （02269） 早段升近半成，高見102.3元。

【09：32】港股開市後升幅收窄至約15點，未企穩24000點。

【09：31】滙豐 （00005） 早段逆市偏軟跌0.3%。

【09：28】雲音樂 （09899） 高開0.9%，開報205.6元創上市後新高。

【09：22】恒生指數開報24090點，升106點，重上二萬四，恒生科技指數升0.5%，報5999點。阿里巴巴 （09988） 昨報復式反彈逾一成後，今早回吐3%；美團 （03690） 升逾1%；騰訊 （00700） 升0.8%；微博 （09898） 首掛開報256.2元，潛水6%。

【09：13】期指開報24100點，升87點或0.4%。

【08：58】微博 （09898） 今日上市，昨在多個暗盤中開盤即跌穿招股價272.8元。

【新股IPO】微博9898暗盤收跌6.2% 一手帳面虧損336元

【新股IPO】微博9898超額認購近1.7倍 一手中籤率47%（附分配結果連結）

【08：52】佳兆業 （01638） 開市前宣布短暫停牌。

【內房危機】央視：佳兆業多個項目停工欠薪 有買家買樓5年未收樓

【08：51】恒指黑期升約108點，報24096點；道指期貨升41點，報35761點。

【08：44】中播主席持股增至51.2% 折讓14%提全購、今復牌

【08：27】【內房危機】融創中國再出售2671萬股貝殼ADS 料蝕56億元人民幣

【07：45】港股ADR收報23979點，跌3點。滙豐 （00005） ADR折合報45.72元，較港收市價高0.07元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報465.84元，較港收市價高2.04元或0.4%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報122.39元，較港收市價低4.11元或3.3%。

更多ADR及中概股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【07：30】市場對Omicron變種病毒嚴重性的擔憂消退，加上內地承諾採取措施支持經增長，美股續大幅上揚，道指曾飆近600點，納指漲3%。道指收市升492點，報35719點；標指升95點，報4686點；納指升461點或3%，報15686點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【開市9點半】融創中國漲近17% 大摩料內房銷售明年下半年重拾增長、首選三股

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩