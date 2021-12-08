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【AAPL】蘋果據報iPhone 13系列產量未如預期　通知供應商11月至1月加快生產

股市 08:10 2021/12/08

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【AAPL】蘋果據報iPhone 13系列產量未如預期　通知供應商11月至1月加快生產

蘋果公司（美︰AAPL）據報iPhone 13系列於9月及10月產量目標少20%，又已通知供應商，要求於11月至2022年1月加快iPhone產量。蘋果公司股價收報171.18美元，升3.5%，盤後續升近0.8%，報172.46美元。

據日經新聞報道，蘋果9月推出iPhone 13系列及新iPad後，一直無法達到生產目標，已錯失數十億美元收入，而對iPhone 13系列的需求，應能延續至明年1月，而農曆新年後進入淡季，需求會回落。

受累供應鏈問題，加上內地限制用電，iPhone及iPad組裝出現暫停數天的情況。報道又指，iPhone 13系列於9月及10月的產量較之前計畫減少20%，即使犧牲iPad、iPhone 12及iPhone SE等舊款手機產量，仍無法達到產量目標。

蘋果被迫下調2021年總產量目標，年底前將生產約8300萬至8500萬部iPhone 13系列手機，低於之前的9500萬部目標。盡管11月加快生產，但蘋果仍比今年初訂下全年共生產2.3億部iPhone的目標，低約1500萬部。

此前有報道指，蘋果決定將2022年上半年出貨目標提高30%，挑戰全年出貨量超過3億部的目標。

【AAPL破頂】大摩上調目標價至200美元 蘋果曾漲逾3%創新高

【AAPL破頂】華爾街知名投行：蘋果高估值不影響吸引力　目標價191美元

【AAPL】台媒：蘋果擬上調明年上半年iPhone出貨量3成　上周才傳iPhone13需求轉弱

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） iPhone 13

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