瑞銀：2022年還是沒有對手能接近Tesla 目標價1000美元

▲ 瑞銀（UBS）發布投資研究報告，將Tesla目標股價從725美元調高至1000美元。（法新社資料圖片）

外電報道，瑞銀（UBS）發布投資研究報告，將Tesla（特斯拉，美：TSLA)目標股價從725美元調高至1000美元。

瑞銀認為，2022年Tesla將繼續主導電動汽車市場。該行分析師胡梅爾（Patrick Hummel）在報告中稱：「通過垂直整合，特斯拉能更好地獲得芯片和電池。與大多數競爭對手相比，這是特斯拉的關鍵優勢，應該有助於鞏固其的市場領導地位。」

為此，瑞銀繼續維持Tesla「中性」評級，將目標股價從725美元上調至1000美元。該目標股價略低於Tesla本周一的1,009美元收盤價。

瑞銀做出這一決定，正值電動汽車初創公司Rivian等競爭對手獲得投資者的濃厚興趣，以及通用汽車等傳統汽車製造商致力於追趕Tesla在電動車市場的領先地位。

但瑞銀認為，Tesla明年仍將繼續主導該市場。瑞銀在報告中稱：「2022年，仍沒有競爭對手能接近Tesla。」

瑞銀預計，2022年Tesla的汽車銷量將達到140萬部，而今年預計為89.4萬輛。瑞銀還認為，明年Tesla的毛利率將會更高。

此外，瑞銀還表示，憑借在軟件領域的領先地位，Tesla最終還將「成為最賺錢（most profitable）的汽車製造商」。

胡梅爾在報告中稱：「軟件是全球汽車業的下一個戰場，沒有其他汽車製造商更接近將全自動駕駛用於日常使用（商業化）。在我們看來，Tesla技術的可擴展性，將創造該行業最大的軟件驅動的營收機會。」

雖然對Tesla的未來前景持樂觀態度，但瑞銀同時指出，其目標價不高於1000美元，因為許多利好消息已經反映在當前的水平上。

胡梅爾說：「我們認為，Tesla的估值已經反映了預期的增長，包括一個利潤率更高、規模龐大的軟件營收池。」

今年，Tesla的股價表現跑贏大市。數據顯示，標準普爾500指數的漲幅為22.3%，Tesla的漲幅為43%。

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責任編輯：李勝君