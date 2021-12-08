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【Omicron變種】輝瑞CEO：Omicron似乎更溫和但傳播速度更快 或導致更多突變

股市 01:49 2021/12/08

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輝瑞首席執行官Albert Bourla表示，Omicron似乎更溫和但傳播速度更快，或導致更多突變。（法新社資料圖片）

輝瑞（Pfizer，美 :PFE）首席執行官Albert Bourla周二表示，新冠Omicron變種病毒似乎比以前的毒株溫和，但傳播速度更快，並在未來可能會導致更多突變。

「我認為傳播速度快的東西不是甚麼好消息。」Bourla在受訪時說，「快速傳播意味它將在數十億人中傳播，並且可能會出現另一種突變。這不是你想要的。」

白宮首席醫學顧問福西（Anthony Fauci）此前表示，上周末的南非報告表明，Omicron並不像最初擔心的那麽嚴重，同時指出需要更多數據來全面評估該變種病毒帶來的風險。

但Bourla警告稱，目前很難從南非的感染浪潮中得出結論。只有5%的南非人口年齡在60歲以上，而年輕人的病徵通常較輕。他還表示，南非的許多人也感染了HIV，這可能會導致新冠病毒引發更嚴重的疾病。

Bourla表示，他預計在接下來的幾周內，Omicron確診病例的數量將從幾十宗激增至數百萬宗。

Bourla說：「我們將在年底之前，很好地了解該毒株對臨床表現的確切含義。」

Bourla說，輝瑞可以在2022年3月之前開發出針對Omicron的疫苗，但目前尚不清楚是否需要新的疫苗。他說，需要幾周時間才能確定當前的疫苗，是否能提供足夠的保護力來對抗這種變異毒株。

Bourla表示，輝瑞有信心其新冠口服藥物Paxlovid能夠對抗Omicron和迄今為止出現的所有其他病毒變體。

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責任編輯：李勝君

 

 

 


 

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