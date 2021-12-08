疫情下港人理財心態起大變化 理財相關文章瀏覽量爆升逾9.5倍 欠薪資訊關注度原來最高

不少港人有理財習慣，疫情下大家對理財的關注度及需要進一步提升，據網上個人理財平台 MoneyHero的數據，過去15個月，疫情下理財相關專題文章的瀏覽量（為不重覆瀏覽量）升幅達 955.8%。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【人氣搜尋】雅虎香港公佈2021年「Yahoo全年搜尋人氣榜」 東京奧運成搜尋關鍵字第8名 男團MIRROR成娛樂圈搜尋第2位，詳見【下一頁】

大部分用戶搜尋有關政府防疫抗疫基金及失業救濟金的資訊，欠薪相關文章亦成為最高瀏覽的文章之一，反映不少在職人士擔心收入不穩定。此外，海外證券戶口和銀行戶口申請數字有明顯增長。曾瀏覽移民相關文章並申請金融產品的用戶中，90% 選擇開立海外證券戶口或離岸銀行戶口。

【樓市熱話】與朋友合租500呎單位 打工仔抱怨只有一套廁 每朝起床爭廁所惹爭執，詳見【下一頁】



此外，MoneyHero 預計虛擬銀行和其他金融科技將進一步影響港人的理財模式與觀念。與去年同期相比（比較2020年1月至10月和2021年1月至10月），虛擬銀行相關專題文章瀏覽量與金融產品申請數字分別上升逾240%和1,000%。

【理財熱話】天降橫財！英稅務署匯錯錢 一覺醒來帳戶多800萬 英婦提心吊膽一年，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍