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疫情下港人理財心態起大變化 理財相關文章瀏覽量爆升逾9.5倍 欠薪資訊關注度原來最高

理財智慧 10:28 2021/12/08

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不少港人有理財習慣，疫情下大家對理財的關注度及需要進一步提升，據網上個人理財平台 MoneyHero的數據，過去15個月，疫情下理財相關專題文章的瀏覽量（為不重覆瀏覽量）升幅達 955.8%。

    點擊圖片放大
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【人氣搜尋】雅虎香港公佈2021年「Yahoo全年搜尋人氣榜」 東京奧運成搜尋關鍵字第8名 男團MIRROR成娛樂圈搜尋第2位，詳見【下一頁

大部分用戶搜尋有關政府防疫抗疫基金及失業救濟金的資訊，欠薪相關文章亦成為最高瀏覽的文章之一，反映不少在職人士擔心收入不穩定。此外，海外證券戶口和銀行戶口申請數字有明顯增長。曾瀏覽移民相關文章並申請金融產品的用戶中，90% 選擇開立海外證券戶口或離岸銀行戶口。

【樓市熱話】與朋友合租500呎單位 打工仔抱怨只有一套廁 每朝起床爭廁所惹爭執，詳見【下一頁


此外，MoneyHero 預計虛擬銀行和其他金融科技將進一步影響港人的理財模式與觀念。與去年同期相比（比較2020年1月至10月和2021年1月至10月），虛擬銀行相關專題文章瀏覽量與金融產品申請數字分別上升逾240%和1,000%。

【理財熱話】天降橫財！英稅務署匯錯錢 一覺醒來帳戶多800萬 英婦提心吊膽一年，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

疫情 產品 虛擬銀行 金融 Fintech 銀行

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