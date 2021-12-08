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【AAPL破頂】大摩上調目標價至200美元 蘋果曾漲逾3%創新高

股市 00:20 2021/12/08

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大摩上調目標價至200美元，蘋果曾漲逾3%，續刷歷史新高。（法新社資料圖片）

蘋果（美：AAPL）股價一度漲3.6%至171.28美元，續刷歷史新高。摩根士丹利分析師Katy Huberty將蘋果目標價從164美元上調至200美元，並維持「增持」評級，預計蘋果將受益於虛擬現實和自動駕駛汽車等新產品類別。

鑑於蘋果公司的保密工作，投資者一直難以估值該公司的新產品，但Huberty預計增強現實和虛擬現實以及自動駕駛汽車，將最終體現在股價中，並表示蘋果也應該受益於科技股「追求品質」的投資趨勢。

「盡管新產品和服務一直帶來持續而實質性的收入貢獻，但蘋果似乎沒有體現即將推出的新產品的影響。」Huberty在一份報告中寫道。「我們相信，隨著蘋果公司在未來一年推出AR/VR產品，情況會有所改變。」

Huberty亦上調對蘋果12月財季的業績預期，稱隨著製造業供應鏈中斷緩解，iPhone供應有好轉。蘋果股價今年以來已上漲約28%。

相關新聞：【可穿戴設備】IDC：第三季全球可穿戴設備出貨量按年增9.9%　蘋果穩佔第一

【AAPL破頂】華爾街知名投行：蘋果高估值不影響吸引力　目標價191美元

【AAPL】傳蘋果來年推出多項新產品　包括AR頭戴式裝置

責任編輯：李勝君


 

蘋果（Apple，美：AAPL） 美股 VR AR 增持 目標價 iPhone App Store

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