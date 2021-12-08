【ET開市直擊】港股反彈試返24000點 商湯招股諗得過？（附time code）

港股上日反彈逾600點，恒指力圖試返24000點關惟最終未有竟功，港股後市走勢如何？內房股消息多多，會否再次成為市場焦點？盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）於《ET開市直擊》為你分析。

Time code

00：00 - 市場焦點速覽 美股續揚港股可否跟升？

01：25 - 美股外圍市況速報＋港股ADR表現

02：55 - 速睇好淡消息充斥市場

03：58 - 市場形勢分析 美股估值不便宜大升空間有限

07：16 - 港股上日市況速報

09：00 - 港股難言見底未 惟向下空間有限

12：33 - 未來半年選股策略 新能源車或新能源相關板塊 氫能概念、基建股、消費股、內房股可以留意

15：26 - 個股分析：中集安瑞科 （03899）

17：13- 政治局會議不再提「房住不炒」 對內房前景啟示

23：56 - 港股早段市況速覽

24：21 - 新股分析：商湯集團 （新上市編號：00020） vs青瓷遊戲 （新上市編號：06633）

30：14 - ET個股推介：海豐國際 （01308）

31：20 - 觀眾提問：航運股前景點睇？

34：27 - 觀眾提問：跟進問碧桂園服務 （06098） 58.4元有貨，有機會返60元之上嗎？

36：09 - 觀眾提問：大行不斷睇好蔚來，小鵬 （09868） 、理想 （02015） 已開始增持至重倉，請問以長遠投資點睇電動車股

38：38 - 觀眾提問：藥名生物 （02269） 106.75元有貨、短炒上望可升到幾多？

39：26 - 觀眾提問：明源雲 （00909） 走勢点睇，咩位可買呢？

40：08 - 觀眾提問：海螺水泥 （00914） 41元有貨可上望幾多？

42：02 - 觀眾提問：建議銀行 （00939） 哪個價位可入？

43：40 - 觀眾提問：中國燃氣 （00384） 哪個價位可入？

44：56 - 觀眾提問：阿里 （09988） 升完到拼多多升，負面消息已出盡？

46：28 - 觀眾提問：想問五礦地產 （00230） ，會否是內房黑馬點睇？有冇機會炒上

47：34 - 觀眾提問：敏華控股 （01999） 點睇目標位？

49：45 - 觀眾提問：太平洋航運 （02343） 前景點睇？

51：48 - 觀眾提問：恒安國際 （01044） 前景點睇？

53：28 - 觀眾提問：金風科技 （02208） 14元有貨、升了兩成應該食糊或長揸？

54：26 - 觀眾提問：長城汽車 （02333） 值得現價買嗎？

55：30 - 觀眾提問：思摩爾 （06969） 在新監管下點睇，利好定睇淡？

57：09 - 觀眾提問： 贛鋒鋰業 （01772） 140元買入，可繼續持有嗎？

58：30 - 觀眾提問：新特能源 （01799） 19.4元有貨，值得長線在撈底嗎？

01：00：38 - 港股早段市況速覽

01：02：04 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即登入HKET財經台：https：//video.hket.com/srvv023/財經台

*重溫上日《ET開市直擊》節目*【按此速睇-附Time code】