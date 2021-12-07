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【拆局】北水連續10日淨流入　究竟撈了甚麼港股？

22:46 2021/12/07

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恒生指數自11月22日跌穿25000點以來，持續在低位徘徊，但北水趁低積極布局，已是連續10日淨流入港股。在11月24日至12月7日期間，北水累計淨買入近194億港元，並以12月6日淨流入最高，達37.2億港元，當日恒指收14個月新低，可說是「精準抄底」。

在這10個交易日中，北水究竟撈底了甚麼港股？

*石Sir今日推介碧桂園服務*【按此速睇】

據每日前十大活躍個股統計，北水累計買入最多的3隻港股是快手 （01024） 、美團 （03690） 和中國電力 （02380） ；但流出騰訊 （00700） 、比亞迪 （01211） 及吉利 （00175）

北水近10日活躍個股淨流向：

股份 北水淨流向
快手 （01024） +48.9億元
美團 （03690） +36.9億元
中國電力 （02380） +17.9億元
思摩爾 （06969） +14.7億元
小米 （01810） +8.8億元
建設銀行 （00939） -6.4億元
舜宇光學 （02382） -10.6億元
吉利汽車 （00175） -11.1億元
比亞迪 （01211） -13.3億元
騰訊 （00700） -19.3億元

相關文章：【大行報告】大摩料內房銷售明年下半年重拾增長

【2022展望】瑞銀王宗豪：明年中國股市「擺脫頹勢」

編輯：區嘉俊

港股 美團－W（03690） 撈底 快手—W（01024） 中國電力（02380）

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