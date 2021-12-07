【拆局】北水連續10日淨流入　究竟撈了甚麼港股？

恒生指數自11月22日跌穿25000點以來，持續在低位徘徊，但北水趁低積極布局，已是連續10日淨流入港股。在11月24日至12月7日期間，北水累計淨買入近194億港元，並以12月6日淨流入最高，達37.2億港元，當日恒指收14個月新低，可說是「精準抄底」。

在這10個交易日中，北水究竟撈底了甚麼港股？

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據每日前十大活躍個股統計，北水累計買入最多的3隻港股是快手 （01024） 、美團 （03690） 和中國電力 （02380） ；但流出騰訊 （00700） 、比亞迪 （01211） 及吉利 （00175） 。

北水近10日活躍個股淨流向：

股份 北水淨流向 快手 （01024） +48.9億元 美團 （03690） +36.9億元 中國電力 （02380） +17.9億元 思摩爾 （06969） +14.7億元 小米 （01810） +8.8億元 建設銀行 （00939） -6.4億元 舜宇光學 （02382） -10.6億元 吉利汽車 （00175） -11.1億元 比亞迪 （01211） -13.3億元 騰訊 （00700） -19.3億元

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編輯：區嘉俊