【拆局】北水連續10日淨流入　究竟撈了甚麼港股？

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【AAPL破頂】華爾街知名投行：蘋果高估值不影響吸引力 目標價191美元
恒生指數自11月22日跌穿25000點以來，持續在低位徘徊，但北水趁低積極布局，已是連續10日淨流入港股。在11月24日至12月7日期間，北水累計淨買入近194億港元，並以12月6日淨流入最高，達37.2億港元，當日恒指收14個月新低，可說是「精準抄底」。
在這10個交易日中，北水究竟撈底了甚麼港股？
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據每日前十大活躍個股統計，北水累計買入最多的3隻港股是快手 （01024） 、美團 （03690） 和中國電力 （02380） ；但流出騰訊 （00700） 、比亞迪 （01211） 及吉利 （00175） 。
北水近10日活躍個股淨流向：
|股份
|北水淨流向
|快手 （01024）
|+48.9億元
|美團 （03690）
|+36.9億元
|中國電力 （02380）
|+17.9億元
|思摩爾 （06969）
|+14.7億元
|小米 （01810）
|+8.8億元
|建設銀行 （00939）
|-6.4億元
|舜宇光學 （02382）
|-10.6億元
|吉利汽車 （00175）
|-11.1億元
|比亞迪 （01211）
|-13.3億元
|騰訊 （00700）
|-19.3億元
編輯：區嘉俊