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【開市9點半】融創中國漲近17%　大摩料內房銷售明年下半年重拾增長、首選三股

股市 06:45 2021/12/08

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*逢交易日早9時《ET開市直擊》專家為你分析市況做好開市準備*【按此】

最新一次中共中央政治局會議未提「房住不炒」，加上內地經濟增長放緩，中央已採取行動，除了放寬融資以及降準，市場憧憬政府可能放鬆房地產調控，內房及物管股昨日大漲，融創中國 （1918） 漲近17%，成交近19億元。大摩料內房銷售明年下半年重拾增長，首選三隻內房。

*晉達特約：ESG投資漸成主流　從減碳趨勢尋機遇*

焦點新聞：

1.【大行報告】大摩料內房銷售明年下半年重拾增長、首選三股　調整多隻內房股目標價

2.【內房危機】雅居樂上周抵押3350萬股雅生活、貨值逾6億　半個月前才發債撲水

3.【內房銷售】融創中國上月銷售跌47%

4.【新股IPO】微博9898暗盤收跌6.2%　一手帳面虧損336元

5.【汽車股】長城汽車11月汽車銷量按月升9%、與全年目標相差7%　廣汽上月銷量按月升逾兩成

6.【高息航運股】海豐國際或派「聖誕特別息」、股息率勢逾5厘　滙豐研究讚盈利可見度高

7.【可穿戴設備】IDC：第三季全球可穿戴設備出貨量按年增9.9%　蘋果穩佔第一

8.【有線寬頻】邱達昌：有線由熄燈變絕不熄燈　鄭家純接棒是好人選

9.【中港通關】大華繼顯：通關後每月內地旅客可達15萬人　料明年零售租金升5%　首選兩股

港股ADR及美股收市情況：

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欄名 : 開市9點半

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