【開市9點半】融創中國漲近17%　大摩料內房銷售明年下半年重拾增長、首選三股

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【ET財經早點1分鐘】蘋果創171.58美元新高 恒指夜期越24000
*逢交易日早9時《ET開市直擊》專家為你分析市況做好開市準備*【按此】
最新一次中共中央政治局會議未提「房住不炒」，加上內地經濟增長放緩，中央已採取行動，除了放寬融資以及降準，市場憧憬政府可能放鬆房地產調控，內房及物管股昨日大漲，融創中國 （1918） 漲近17%，成交近19億元。大摩料內房銷售明年下半年重拾增長，首選三隻內房。
*晉達特約：ESG投資漸成主流 從減碳趨勢尋機遇*
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1.【大行報告】大摩料內房銷售明年下半年重拾增長、首選三股 調整多隻內房股目標價
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欄名 : 開市9點半