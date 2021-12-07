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【蘇寧危機】蘇寧財困擬為意甲國際米蘭引入新股東　最快明年初啟動出售程序

股市 22:12 2021/12/07

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【蘇寧危機】蘇寧財困擬為意甲國際米蘭引入新股東　最快明年初啟動出售程序

有外電指，陷入財困的蘇寧控股計劃為旗下意大利足球隊國際米蘭引入新投資者，以確保國際米蘭有足夠的資金償還貸款，避免債權人接管球隊控制權。蘇寧或最快於明年年初啟動出售國際米蘭股權的正式程序。

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知情人士指，蘇寧正在尋求改善財務狀況，現時正與顧問合作，評估一系列潛在資產處置，知情人士稱，蘇寧非正式地評估潛在投資者對國際米蘭進行股權融資的興趣。

蘇寧在2016年才入主國際米蘭，但去年新冠疫情下，球場須關閉，加上抗疫措施拖累其財務狀況惡化，錄得創紀錄的虧損。

私募公司BC Partners早前曾就投資國際米蘭進行磋商，但談判最終破裂，國際米蘭上一賽季未能按期向球員支付薪資，橡樹資本集團在5月同意向國際米蘭提供2.75億歐元的融資。

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