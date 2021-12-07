  • 20°C
香港時間 : 20211207日 (二) 22:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【美股焦點】瑞銀及巴克萊：Omicron變種病毒不會破壞股市升勢

21:15 2021/12/07

分享：

瑞銀和巴克萊的策略師周二均表示，Omicron變種病毒的傳播不太可能破壞股市的漲勢，在經歷了幾周的動盪後，反而增加了看漲的呼聲。歐洲股市周二反彈達2%，美股期貨周二亦向上。

英特爾據報擬分拆Mobileye上市，盤前升逾7%，【下一頁】

巴克萊銀行策略師Matthe Joyce等人向客戶表示，全球經濟已經學會在疫情中更好的生活，預計這種生活模式在Omicron疫情中大致保持。雖然聯儲局近期「重置」了對撤回刺激措施的預期，但認為不太可能超過市場已經消化的加息預期。

瑞銀財富管理首席投資總監Mark Haefele表示，該行的基本假設是，市場焦點將重新轉向經濟增長和盈利表現的樂觀前景，投資者應考慮是否增加一些最近受到最大負面影響，而將受惠全球增長的贏家，例如歐股、日股、能源和金融股。

聯儲局收緊流動性的舉措，可能是比Omicron更令人擔憂的風險，大摩將收水單獨列為股市最大逆風，高盛警告市場年底會有更大的波動性。

相關文章：【美股焦點】股市名嘴：Nvidia有朝一日市值達10萬億美元

【蘋果破頂】華爾街知名投行：蘋果高估值不影響吸引力　目標價191美元

編輯：區嘉俊

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 | 立即免費下載使用 【按此】

美股 加息 美國聯儲局

下一篇文章

【TSLA】馬斯克批拜登經濟法案應進垃圾桶　預告Cyber​​truck 2023年量產
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中概股風暴】阿里巴巴美股爆升7%　預測市盈率跌至13倍反映過份憂慮？
【中概股風暴】阿里巴巴美股爆升7%　預測市盈率跌至13倍反映過份憂慮？
【阿里巴巴股價】滴滴退市阿里急瀉　海外投資者為何要急沽中概股？
【阿里巴巴股價】滴滴退市阿里急瀉　海外投資者為何要急沽中概股？
【港元存款】有間銀行活期息都有5.88厘　3個月賺息2.1萬元、全港最高
【港元存款】有間銀行活期息都有5.88厘　3個月賺息2.1萬元、全港最高
【港元定存】7大小行鬥加港元定存 最高息6.88厘
【港元定存】7大小行鬥加港元定存 最高息6.88厘
【周焯華受查】永利澳門、金沙中國據報本月關閉貴賓廳　避續牌節外生枝　濠賭股價反彈
【周焯華受查】永利澳門、金沙中國據報本月關閉貴賓廳　避續牌節外生枝　濠賭股價反彈
【港元定存】滙豐1個月港元定存最高息5厘 期內最多賺息逾1.6萬
【港元定存】滙豐1個月港元定存最高息5厘 期內最多賺息逾1.6萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款