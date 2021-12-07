【美股焦點】瑞銀及巴克萊：Omicron變種病毒不會破壞股市升勢

瑞銀和巴克萊的策略師周二均表示，Omicron變種病毒的傳播不太可能破壞股市的漲勢，在經歷了幾周的動盪後，反而增加了看漲的呼聲。歐洲股市周二反彈達2%，美股期貨周二亦向上。

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巴克萊銀行策略師Matthe Joyce等人向客戶表示，全球經濟已經學會在疫情中更好的生活，預計這種生活模式在Omicron疫情中大致保持。雖然聯儲局近期「重置」了對撤回刺激措施的預期，但認為不太可能超過市場已經消化的加息預期。

瑞銀財富管理首席投資總監Mark Haefele表示，該行的基本假設是，市場焦點將重新轉向經濟增長和盈利表現的樂觀前景，投資者應考慮是否增加一些最近受到最大負面影響，而將受惠全球增長的贏家，例如歐股、日股、能源和金融股。

聯儲局收緊流動性的舉措，可能是比Omicron更令人擔憂的風險，大摩將收水單獨列為股市最大逆風，高盛警告市場年底會有更大的波動性。

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編輯：區嘉俊

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