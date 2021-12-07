【大行報告】大摩料內房銷售明年下半年重拾增長、首選三股　下調多隻內房股目標價

▲ 大摩料內房銷售明年下半年重拾增長 首選潤地龍湖融創

摩根士丹利發表報告指，預期中央將會推出更多逆周期措施支持內地房地產市場，房地產稅試點推行或較市場預期溫和，相信明年下半年行業將重拾增長，首選為潤地 （01109） 、龍湖 （00960） 及融創 （01918） ，評級均為「增持」。

大摩將潤地的目標價由44.49元上調至47.46元，龍湖目標價由49.43元上調至52.52元，融創目標價則由30.82元下調至26.42元。另外，該行下調了雅居樂 （03383） 、奧園 （03883） 及世茂 （00813） 評級至「減持」，合景泰富 （01813） 則下調至「持有」，其中奧園及世茂目標大削6成及5成，下調至1.78元及7.93元。

大摩指，近期留意到有政策及信貸放鬆出現，包括放寬按揭、批出開發貸、部份城市限價放寬等，預期內地將會出台更多逆周期的措施。該行相信，明年1月1日發布的2022年抵押貸款配額，顯著幫助開發商的現金流入和流動性。

該行相信，明年房地產行業將逐步恢復，下半年重拾增長軌道，預期明年全國銷售量按年跌5%、銷售額跌2.5%、樓價升2.6%。該行相信，相對低庫存將有助防止樓價大跌，支持更快的復甦。

大摩表示，留意到明年會有三大趨勢，一、大部份開發商可在明年底前達成融資「三道紅綫」，令行業槓桿及風險減低；二、行業整固有利優質房企搶佔市場份額，特別是國企，其資產負債表穩健、強勁的融資及執行能力；三、正常化但更可持續的利潤。

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