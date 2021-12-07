▲ 【通宵列車不再】港鐵除夕夜尾班車延後一小時 12月11日起連續四個週末加強列車服務

今年平安夜及除夕夜再無通宵列車。港鐵 （00066） 表示，全綫列車（機場快綫及迪士尼綫除外）將會於除夕夜（12月31日）延長服務時間，尾班車將延後一小時。至於自12月11日（星期六）起連續四個週末，連同冬至、平安夜、除夕夜、聖誕及新年假期，港鐵將加強列車服務。有關安排合共額外增加超過6,480班車。

港鐵指，冬至（12月21日）、平安夜（12月24日）及除夕夜（12月31日），港鐵列車會在下午起加強服務。

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荃灣綫和觀塘綫最密2分鐘一班車

2011年12月11日（星期六）至2022年1月2日（星期日）期間，港鐵將加強港島綫、荃灣綫、觀塘綫、南港島綫、東鐵綫及屯馬綫共6條鐵路綫於週末、聖誕節及新年假期的列車服務。其中荃灣綫和觀塘綫在加強服務後，班次最頻密時維持2分多鐘一班車。

迪士尼綫於節日將加密至5分鐘一班車

迪士尼綫則會在2021年12月18日起至12月底，並於新年及農曆新年期間加強繁忙時段的服務至5分鐘一班車。機場快綫方面，由2021年12月至2022年2月3日，機場快綫會在亞洲國際博覽館舉辦活動的日子，加密大部分時段列車班次至約15分鐘一班車。

港鐵公司香港客運服務總監楊美珍表示，經過兩年長期抗疫，難得疫情穩定，預計大家會在即將來臨的節日期間多出外慶祝，共度佳節，因此我們特別加密及增加額外列車班次，讓大家盡情享受節日的溫馨和喜悅。」

港鐵由即日起至12月27日，將於8個港鐵站包括香港站、金鐘站、尖沙咀站、旺角站、九龍塘站、青衣站、奧運站及荃灣站內，佈置了「聖誕鐵仔」的大型聖誕3D影相區，乘客可於3D攝影區前與「聖誕鐵仔」一起打卡，拍下歡樂有趣的情景，一同歡度佳節。

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