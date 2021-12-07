【日常生活】路痴成日盪失路？ 英心理學家提出八大方法 助你改善方向感

不少人深受路痴問題困擾，如果你也曾為此而感到苦惱，或許這篇文章能對你有所幫助。英國神經心理學家凱瑟琳·洛夫迪（Catherine Loveday）為提出了八個竅門，幫助一眾路痴們改善方向感。

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一. 提早規劃並訓練

可以善用街景地圖功能（Street view）或是照片，用想象力把照片視覺化。並盡量找到及記下特別的標示，如路牌等，這樣到實地時，特別的標示就可以喚醒你的記憶力並起指引路線的作用。

二. 放鬆身心

試著放鬆身心。因為緊張焦慮會導致認知負擔，並減少我們大腦自然導航的能力，因此放鬆的心情對改善路痴問題相當重要。

三. 集中注意力

試著在旅途中保持全神貫注，打電話、發短信等事情都會影響方向感。因此我們要集中注意力，把精力放在觀察環境上。

四. 利用顯眼地標定位

利用熟悉或是獨特的地標，保持在視野內作參考，如果是在城市中，可以利用附近最高的建築物。在每次轉彎時，都檢查自己與這個地標的相對位置。這會有助於在大腦中構建一個地圖。

五. 向後看

趕路時我們往往只注意前面的道路，但請不時停下回頭看看、注意身後的道路，在回程時，這招將對你產生極大幫助。

六. 聯想記憶

這一技巧可以應用在重走同一條路線時。例如，可以記下第一次走這條路時的一段對話、或是當時聽的一首歌，在回程時，或是下次再走這條路線時，這些聯想記憶可以為你提供線索，在一些關鍵處，比如路口等，這技巧可能會有意想不到的功用。

七. 利用手機拍攝功能

如果將來需要重覆這一行程，可以在關鍵路段拍下一些照片，供以後參考。

八. 反思回顧旅程

在旅程完結後，可以在腦子中回憶走過的路線，並回想沿途的事情。從而進一步加強大腦中的神經連路，讓它們更牢固，並鞏固記憶力。

專家指，儘管可以使用衛星導航或是智能手機。只不過，越依賴GPS，我們自然的方向感就會越生疏。

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記者：鄭日棱