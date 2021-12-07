【搜游食誌@iM網欄】星光燦爛 大師級的中式OMAKASE

今年年底，數下來不是多少節日聚餐，而是多少餞別宴！看到旅發局聯同18位星級大廚推出緊接潮流的中式OMAKASE「大師發辦」，粒粒都是星級名廚，二話不說就訂好位於中環美利大廈舊址的「紅棉」！帶殖民地歷史，與好友餞行，表徴著我們這代，生於斯、長於斯的成長鏈路。

▲ 旅發局領軍激活高端餐飲，首次主辦中菜「OMAKASE」大師發辦，星光燦爛。

紅棉主廚邵德龍師傅擅長融和中國各地名菜的創新菜式，100%相信在他主理的料理，必有佳作。稱得上OMAKASE,菜式當然不會表列在常規餐單；當晚每上一道菜，我們都享受了一輪讚賞、羡慕的注目禮，這些座上客也有不少是城中名人，並問經理可否即點，大家就可想像到當晚的「大師發辦」是如何出色！

▲ 你可有想得到此「大師發辦」餐單共揉合了多少種烹調方式？

整個餐單的設計濃淡有序，但不是死板的由淡入濃，味蕾達致融和而又有點顛覆的刺激，創意菜式不一定是跨國界，光是串連中國的八大名菜，足以令廚師們享受無窮的創作樂趣！邵師傅令人「驚豔」之處，是他將「發辦」一詞，釋放出食材的高增值營利價值，透過廚藝賦予食材「靈魂」，將不起眼的時令食材飆升價值，顧客不止享受口福，視覺高顏值的美感，更體驗到烹飪是生活文化藝術，令人欣喜的賞心樂事！

▲ 香草生漬甜蝦伴仙人掌果柚子肉伴脆片，柚子甜蝦的清香嫩滑猶如菜名般「長」留口腔。

掀起這席佳餚夜宴，是一道香草生漬甜蝦伴仙人掌果柚子肉、脆片，光是上菜的展示設計已是一個無法招架的殺著，易開罐式的紅棉器皿盛出來，當大家親手拉起，形造出「新鮮」即食的氛圍，好chill！帶江浙菜的生漬，鮮甜蝦肉，又嫩又滑，配上仙人掌果肉，爽口、滑順、醒胃，伴食的柚子肉的柚子醋醬汁，應記一功，神來之筆是軟滑的食材搭配爽口果肉、黑白交錯的西米脆片，整道前菜就有軟、滑、爽口、鬆、脆的不同質感，非常討好。接著是一道清新怡人的海藻湯底煮的蚌舌清湯，口腔的柚子餘韻，與海藻的清甜味簡直是天生一對，淡淡的色澤，猜想味道會否太薄？意想不到是蚌舌那股鮮味竟又絲絲入扣滲出來，菜式簡潔俐落，味道卻又含蓄待發般低調。

▲ 「狀元紅」猶如神來之筆激活燉得酥爛的海鰻與雞油纏綿交集。

焗蟹蓋和一品燒遼參是傳統手工菜，穩定水準之作。邵師傅從旁講昔日浙冮省每家每戶釀黃酒的故事，大家對是夜的「雞油狀元紅蒸海鰻」，讚賞不已！久違「酥爛」這味道老朋友，就在眼前，樂透！慢燉，火候十足，河鰻酥而不爛巴巴，鬆軟而不散，形態自若，鰻魚油撲鼻而不腥，小量湯汁釋出陣陣狀元紅的黃酒甜香味，無需果皮、薑絲去腥，喝了兩口湯汁，嚐到鷄油、魚油的鮮香精華。

▲ 脆鱗馬頭配苗族酸湯，充份反映「大師」對選材質料瞭如指掌，輕鬆駕御出令人難忘的色、香、味、美！

揉合多種烹飪技巧而成就這頓紅棉Omakase大師發辦，友人們都驚訝廚藝原來如此淵博，真是一門易學難精的藝術！脆鱗馬頭配苗族酸湯正是巧妙地殿後，苗族即廣西的「酸」味菜式，蟹蓋、遼參、河鰻後，讓顧客仍有足夠的消化能力，享用此「立」鱗外形的一夜乾「馬頭」魚塊，師傅將外皮連魚鱗掛吊淋油，巧妙地無需如天婦羅般整片油炸，保持鹹鮮魚肉的特別質感，緊貼香脆魚鱗，雙映成「脆」！

這次大師發辦，每位收費HK$1280，共8道，還有麵食、甜品，性價比極高，體貼有禮的殷勤服務，主廚為來賓道出每道創作的背後文化底蘊，不折不扣的精緻佳餚。

作者_倪小姿簡介： 做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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