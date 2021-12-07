【人氣搜尋】雅虎香港公佈2021年「Yahoo全年搜尋人氣榜」 東京奧運成搜尋關鍵字第8名 男團MIRROR成娛樂圈搜尋第2位

2021年即將過去，有哪些關鍵字在今年內香港人紛紛搜尋？雅虎香港今日(7日)公佈2021年「Yahoo全年搜尋人氣榜」結果，總結2021年發生的人事物，為迎接充滿挑戰的將來做好準備。

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今年於雅虎香港搜尋器最多人搜尋輸入的十大關鍵字，有5項就與新冠肺炎有直接關係，分別是位列第1名的搜尋關鍵字「強制檢測大廈」，第3位「科興 / 復必泰疫苗」、第4位「打針抽獎登記」、第9位「安心出行」、第10位「限聚令延長」，都與新冠肺炎有關。另外，一直是Apple「果迷」集中地的香港，每逢蘋果公司推出新產品，相關搜尋都必定會上榜，而今年推出的旗艦手機「iPhone 13」亦毫無懸念打入十大，搶佔第2位。同樣是全球期待，延期一年的「東京奧運」位列第8，今年香港運動員於東奧賽事中勇奪佳績，推動全城運動氣氛由年中延續至今。

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2021年Yahoo搜尋「十大熱搜娛樂圈風雲人物」排行榜第1至3位，都由MIRROR成員奪得，當中姜濤及Anson Lo分別奪得第1名及第3名，而「MIRROR」則奪得第2名。連同第7位ERROR成員193郭嘉駿、第8位MIRROR成員呂爵安，ViuTV 兩大男團於十大位置共佔5席，受歡迎程度、廣告代言數量、搜尋次數成正比。而TVB《聲夢傳奇》冠軍炎明熹打入排行榜第6位、亞軍姚焯菲排行第10。

關鍵字列表：

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另外，雅虎香港為了慶祝MIRROR榮膺搜尋排名榜首位，決定於新一年來臨前，為一眾鏡粉送上MIRROR以及MIRROR十二位成員合共13款全新手機搜尋主題佈景，由今日起，以雅虎用戶身份，於手機的雅虎搜尋器中輸入「MIRROR」或12位成員的中文名字，並將其設定為心水主題，手機搜尋首頁即會變身成為MIRROR成員主題。

MIRROR成員主題：

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責任編輯：羅浩濂