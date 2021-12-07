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【明賺暗蝕】上車客710萬入市南昌一號兩房戶　原業主3年料實蝕逾16萬

股樓投資 19:47 2021/12/07

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樓市熾熱，樓價亦連月跟升，但個別屋苑升幅跑輸大市，南昌一號最近錄得一宗轉售微賺個案，業主料實蝕離場。美聯物業周鍵喬表示，南昌一號錄本月首宗成交，有外區客心儀項目質素高，睇樓1個月後以710萬元入市。

成交單位為南昌一號低層B室，實用面積365方呎，屬兩房間隔，內櫳企理。代理指，由於項目樓齡新，加上價錢吸引，獲睇樓約1個月之外區客爽快承接，據悉，單位原叫價730萬元，議價20萬，最終以710萬元成交，減幅約2.7%，折合實用呎價約19,452元。

資料顯示，原業主於2018年3月斥資686.6萬元購得，是次轉手帳面獲利23.4萬元。不過，若計及買賣時代理佣金及約25.7萬元稅款等使費，料業主蝕讓逾16萬元離場。

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撰文 : 謝昕蕎

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