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【投資理財】虛擬、實體銀行大不同 3條問題搵出你適合邊一種

理財智慧 19:30 2021/12/07

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近來開始興起虛擬銀行，不少消費者被各種著數優惠吸引，考慮開戶，不過，虛擬銀行與傳統銀行的服務有着顯著的分別。在開戶之前，需要考慮虛擬銀行的服務是否適合自己，如果想知道自己是否適合使用虛擬銀行，可以從以下三個角度進行思考。

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一. 是否需要按揭、投資等服務？

 目前虛擬銀行主要提供存款、提款、定期存款、本地轉帳等基本服務，雖然部分亦有提供扣帳卡、信用卡、外幣兌換等服務，但服務的種類仍與傳統銀行有差距，而按揭等服務虛擬銀行亦並未提供，因此如果需要做用到按揭、投資等服務，還是選用傳統銀行比較穩妥。

 

二.是否需經常使用現金／支票／本票存入服務？

由於虛擬銀行沒有實體分行，因此虛擬銀行暫時不設現金，支票及本票的存入服務，帳戶持有人只能以轉帳形式把資金存入虛擬銀行。如果你需要經常使用現金／支票／本票存入的服務，虛擬銀行同樣不適合你。

 

三.平日是否習慣親身前往銀行使用服務？

 

虛擬銀行通過全數碼化渠道提供服務，一般情況下，客戶只能過應用程式中的即時通訊或是熱線聯絡職員，不能面對面進行查詢或跟進，若電話不幸損壞或遺失，則只能在修復或重新購買電話後才能使用服務。

 

消費者委員會建議市民不要只著重於著數優惠，在開戶前應仔思慮虛擬銀行是否能解決自己的需要，才決定選用服務。

【職場熱話】老員工抱怨公司花紅少 信誓旦旦要轉工 卻只聞樓梯響不見人下來【下一頁

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記者：鄭日棱

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