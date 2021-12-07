【可穿戴設備】IDC：第三季全球可穿戴設備出貨量按年增9.9%　蘋果穩佔第一

▲ 【可穿戴設備】IDC：第三季可穿戴設備出貨量按年增9.9% 蘋果穩佔第一

市場調查機構IDC發表報告指，全球第三季可穿戴設備出貨量1.384億部，按年增9.9%，當中耳戴式設備佔約64.7%，貢獻最多，相關出貨量按年增26.5%。

IDC稱，疫情激發用戶對健康及健身的興趣，但手錶和腕帶等腕戴式可穿戴設備在第三季面臨挑戰，原因是供應鏈限制及需求結構出現變化。

IDC移動和消費設備追踪研究經理Jitesh Ubrani表示，消費者追求功能更完善的設備，加上不同產品的價格差距縮小，消費者需求已經慢慢由腕帶轉向手錶。現時100 美元以下腕帶及手錶出貨量相若，現時印度及中國品牌一直在低端手錶領先，而蘋果、華為和三星則在高端市場保持領先地位。

蘋果繼續排第第一 小米下滑一位

上季排行第一是蘋果（美：AAPL），出貨量雖然按年跌3.6%至3980萬部，出貨量市佔率降至28.8%，但AirPods 和 Beats 的耳戴式設備有助鞏固市場領導地位，蘋果上季佔市場出貨量總值約53%。

第二位的三星上季出貨量按年增13.8%至1270萬部，三星最近推出的 Galaxy Watch 4 系列廣受好評，並將可穿戴設備、手錶、手環及智能手機等捆綁發售。

失落亞軍的小米上季出貨量按年降 23.8%，原因是公司依賴腕帶產品，但消費者轉為偏好手錶產品，IDC稱，小米已開始過渡至手錶市場，並在中國以外的地區發展。

全球第三季可穿戴設備出貨量表現

公司 第三季出貨量（部） 市場份額（%） 出貨量變幅（%） 1. 蘋果 3980 萬 28.8 -3.6 2.三星 1270 萬 9.2 13.8 3. 小米 1270 萬 9.2 -23.8 4. 華為 1090 萬 7.9 3.7 5. Imagine Marketing 1000 萬 7.2 206.4 其他 5220 萬 37.7 21.6 總數 1.384億 100.0 9.9

相關文章：

【智能手機】IDC下調今年全球智能手機增長預測至5.3% 零件短缺、物流挑戰將持續至明年中

【智能手機】IDC：內地第3季智能手機出貨量跌4.7% 產品單價上漲、創新度不足拖累表現

【個人電腦】IDC 下調今年全球PC出貨量增長至14.2% 短期內供應鏈及物流挑戰限制廠商供應

記者：李哲毅