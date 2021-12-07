【周大調富格曲@iM網欄】傳記式電影 ANITA《梅艷芳》

自從有互聯網之後，的確少了入戲院「睇戲」。最近，英華書院校友會舉辦了一個戲院包場活動，上映的影片名為《梅艷芳》，執導的著名導演正是校友梁樂民先生。

梅艷芳，人稱「梅姐」，一代歌、影、視紅星，即使不是她的歌迷，相信不少香港巿民以至海外華人都對她的演出、對她的歌曲有一定認識。據了解，梅姐生前曾有一個願望，希望開拍一部傳世的電影。為實現她的遺願，電影公司聯同金像團隊前後花了近7年時間為《梅艷芳》作籌備，希望將梅姐的傳奇一生，重現於歌影迷眼前。

梁樂民導演及王丹妮

電影《梅艷芳》由榮穫香港電影金像獎「最佳導演」及「最佳編劇」的梁樂民導演執導及編劇。早陣子，《梅艷芳》為「第26屆釜山國際電影節」壓軸的閉幕電影，並作全球首映，備受好評。

梁導演表示，選角 (Casting) 極為重要，劇組動用了整整一年時間，於海外及本地作公開試鏡及招募。為秉承「梅姐」照顧後輩的精神，製作團隊特意選用了多個本地年輕演員。戲中飾演梅艷芳的王丹妮（Louise)，本身為國際名模，《梅艷芳》為她首次登上大銀幕之作。而另一位飾演「哥哥」張國榮的劉俊謙亦同為新人。梁導演認為，新人無包袱、無前設，可以讓觀眾有更大的想像空間。

Photos©️Edko Films Ltd.

要一個新人去擔當女主角，飾演一位「天后巨星」並非易事。王丹妮最初亦不敢相信自己會獲邀試鏡，知道自己當上女主角後更曾因壓力太大，而「逃到」泰國避世。至今，《梅艷芳》上映短短數週，票房已突破四千萬港元，好評不絕，王丹妮的演繹，得到廣大觀眾的肯定和支持。為準備拍攝《梅艷芳》，王丹妮接受了約半年的「特訓」，跟隨多位名師研習歌藝、舞蹈及演技，務求有盡善盡美的演出。事實上，不少觀眾都覺得，看到片末，王丹妮就是梅艷芳了。導演有獨到的眼光，王丹妮的努力亦沒有白費。

《梅艷芳》不但勾起了觀眾對「梅姐」的思念，亦同時像時光倒流一樣，讓觀眾回到六十至千禧年代的香港。團隊用了大量的心思及時間作資料搜集，重現六十年代的荔園、宋城、妙麗中心及利舞臺。昔日的彌敦道、尖東海旁及聖誕燈飾亦一一重現眼前。拍攝手法及色調充滿美感，可謂鏡頭藝術與電腦特技的完美結合。

用短短兩小時去演繹一代巨星的一生，絕非易事。劇終，梁樂民導演親自到來，跟一眾英華師兄弟短談。問及有關拍攝《梅艷芳》的趣事，梁導演笑説：「拍攝過程非常辛苦，沒什麼趣事可言。」

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介： 德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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