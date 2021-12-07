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【活化項目】南豐紗廠獲綠建環評鉑金評級 成香港首個獲此評級的歷史建築

理財智慧 19:15 2021/12/07

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南豐集團今日(7日)宣佈，南豐紗廠榮獲綠建環評既有建築組別中最高級別認證鉑金評級，成為香港首個獲得此殊榮的歷史活化項目。綠建環評所評核的七個範疇中，當中包括管理、用地與室外環境、用材及廢物管理、能源使用、用水、室內環境質素及創新。

【聖誕優惠】荃灣廣場推「雙重購物折」 節日回贈高達1,700元商場贈券 【下一頁

南豐紗廠創辦人及集團董事總經理張添琳表示，對於南豐紗廠獲得綠建環評的鉑金評級感到榮幸與鼓舞，這個鉑金評級是對集團承諾把可持續發展融入業務的肯定，更重要的是，南豐紗廠重新定義了活化項目的使命，充分展現可持續發展的可能性。

【政府工略】康文署請臨時場地助理員（全職） 月薪1.3萬 18歲永久性居民即可申請 【下一頁

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位於荃灣工業區的南豐紗廠由三座建築組成，在50年代香港工業全盛時期，為當時東南亞地區生產牛仔布的主要供應商，亦在香港輝煌時裝紡織歷史上擔當舉足輕重的角色。紗廠的蓬勃發展為南豐集團奠下基石，使集團成為香港最大的私營企業集團之一。集團於2018 年活化原南豐紗廠舊址，紗廠旋即蛻變為集創新科技、文化、藝術及學習體驗於一身的保育項目，透過提供空間與資源回饋社會，並成為本港人氣文創地標。而且，南豐紗廠於2019年榮獲聯合國教科文組織（UNESCO）亞太區文化遺產保護獎頒授年度評審會創新奬。同年亦獲得「環保建築大獎」既有建築類別（已落成建築 – 商業建築）大獎，以及於2018年榮獲「LEED領先能源與環境設計金級認證」，屢獲殊榮且廣受業界認同。

 

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責任編輯：羅浩濂

南豐紗廠 可持續發展 南豐 荃灣 香港

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