  • 21°C
香港時間 : 20211207日 (二) 20:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

The YOHO Hub快將登場　YOHO Midtown率先破頂　一房778萬沽　業主僅減價2萬

股樓投資 19:45 2021/12/07

分享：

新地（00016）旗下元朗站上蓋The YOHO Hub即將登場，不少買家偷步入市，而區內二手市場氣氛持續升溫，在剛過去的周末連錄18宗成交。值得留意的是，同系YOHO Midtown再誕新高成交。 

中原地產王勤學說，元朗YOHO Midtown新近錄得一房單位破頂成交，單位為1座極高層A室，實用面積392平方呎，原叫價780萬元，終減價2萬元，以778萬元易手，實用呎價19,847元，創屋苑一房單位新高。 

資料顯示，原業主於2012年6月以348萬元購入單位，持貨約9年，現賬面獲利430萬元，物業期內升值1.2倍。 

延伸閱讀

美國加息在即　想等樓價大跌入市　莢坊：預計明年樓價升3%【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【溫股知新】見底五指標 商湯招股了

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 中原地產 元朗 YOHO MIDTOWN

上一篇文章

【明賺暗蝕】上車客710萬入市南昌一號兩房戶　原業主3年料實蝕逾16萬

下一篇文章

【科技女股神】3年來第2隻　Cathie Wood本周三推新ETF
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【樓市熱話】家庭主婦成「大業主」 一棟大廈擁多個單位 細問原來另有目的
【樓市熱話】家庭主婦成「大業主」 一棟大廈擁多個單位 細問原來另有目的
新世界倡建「私人居屋」市價五折出售　首期最平13.5萬　冀助年輕人上車
新世界倡建「私人居屋」市價五折出售　首期最平13.5萬　冀助年輕人上車
【有相睇】未賣樓先移民　委託家人放盤　企理三房470萬沽
【有相睇】未賣樓先移民　委託家人放盤　企理三房470萬沽
【青姐話】滿盤皆落索 博定唔博？
【青姐話】滿盤皆落索 博定唔博？
【家居裝修】80後爸爸擲85萬豪裝925呎單位 輕奢風家居宴請朋友絕不失禮
【家居裝修】80後爸爸擲85萬豪裝925呎單位 輕奢風家居宴請朋友絕不失禮
【理財熱話】天降橫財！英稅務署匯錯錢 一覺醒來帳戶多800萬 英婦提心吊膽一年
【理財熱話】天降橫財！英稅務署匯錯錢 一覺醒來帳戶多800萬 英婦提心吊膽一年
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款