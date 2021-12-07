The YOHO Hub快將登場　YOHO Midtown率先破頂　一房778萬沽　業主僅減價2萬

新地（00016）旗下元朗站上蓋The YOHO Hub即將登場，不少買家偷步入市，而區內二手市場氣氛持續升溫，在剛過去的周末連錄18宗成交。值得留意的是，同系YOHO Midtown再誕新高成交。

中原地產王勤學說，元朗YOHO Midtown新近錄得一房單位破頂成交，單位為1座極高層A室，實用面積392平方呎，原叫價780萬元，終減價2萬元，以778萬元易手，實用呎價19,847元，創屋苑一房單位新高。

資料顯示，原業主於2012年6月以348萬元購入單位，持貨約9年，現賬面獲利430萬元，物業期內升值1.2倍。

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