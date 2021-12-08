約翰遜拒讓細仔露面 首相府聖誕卡繼續「唔見人」

英國首相府近日公開，首相約翰遜及太太西蒙茲的官方聖誕賀卡款式，發現2人繼續在賀卡中展示愛犬Dilyn，卻連續2年不見約翰遜任何家庭成員。約翰遜的做法和過往多屆首相不同，多位前首相都在聖誕卡中展示全家福。

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唐寧街周末公布約翰遜（Boris Johnson）和太太西蒙茲（Carrie Johnson）的官方聖誕賀卡圖片，約7,000張聖誕卡將趁節日寄予各國領導人、大使館和其他有影響力團體。

其中1張聖誕卡封面是兩人的愛犬Dilyn，在首相府花園雪地奔跑玩耍的圖片，背面則是1名學生的藝術畫作，據悉該學生所屬學校位於約翰遜所在的西倫敦選區。卡片亦附有約翰遜夫婦簽名。

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今年已經是約翰遜連續第2年，未在聖誕卡中展示自己、太太或其現時19個月大的兒子威爾弗雷德（Wilfred）。去年首相府的官方聖誕賀卡中亦見Dilyn，當時牠背對首相府門口站立，目光凝視遠方，頸上帶著的綠色裝飾帶甚有聖誕氣氛。

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《每日郵報》報道，約翰遜夫婦做法和多名前首相形成鮮明對比，如卡梅倫（David Cameron）和貝理雅（Tony Blair）趁機展示全家福。有指原因是約翰遜夫婦下定決心，避免令兒子成為公眾焦點。

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責任編輯：李俊儀