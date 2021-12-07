  • 21°C
香港時間 : 20211207日 (二) 19:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科技女股神】3年來第2隻　Cathie Wood本周三推新ETF

股樓投資 19:32 2021/12/07

分享：

據《彭博社》報道，有「女股神」之稱的Cathie Wood準備在本周三（8日）推出近3年來第2隻新的交易所交易基金（ETF）ARK Transparency ETF（CTRU）。

CTRU將會是ARK Investment Management LLC 的第9隻ETF和第3隻指數基金。據該公司網站稱，該基金預計將於周三開始交易。

【電動車】Elon Musk批拜登「重建美好未來」法案　Cybertruck料2023年量產　【下一頁

新基金將追蹤不包括酒類、銀行、博弈和石油等行業的指數。在這個包含100家公司的指數中，部分最大的成份股是科技和消費類公司，例如 Nividia（NVDA）、Tesla（TSLA）和 Nike（NKE）。

不過，Cathie Wood旗艦基金ARK Innovation ETF（ARKK）剛錄得2月以來最差單周表現，下跌12.7%，創一年多來新低。在該公司現有8隻ETF中有6隻在本年錄得下跌，其中表現最差的是ARK Genomic Revolution ETF（ARKG），跌幅達37%。

【延伸閱讀】大摩料中概股最快2024年在美退市 另選出15隻中港市場焦點股　【下一頁

    點擊圖片放大
    +15
    +14

同場加映：【溫股知新】見底五指標 商湯招股了

 

 

 

 


 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

 

 

Cathie Wood 基金 ETF

上一篇文章

The YOHO Hub快將登場　YOHO Midtown率先破頂　一房778萬沽　業主僅減價2萬

下一篇文章

【投資理財】虛擬、實體銀行大不同 3條問搵出你適合邊一種
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新世界倡建「私人居屋」市價五折出售　首期最平13.5萬　冀助年輕人上車
新世界倡建「私人居屋」市價五折出售　首期最平13.5萬　冀助年輕人上車
【家居裝修】80後爸爸擲85萬豪裝925呎單位 輕奢風家居宴請朋友絕不失禮
【家居裝修】80後爸爸擲85萬豪裝925呎單位 輕奢風家居宴請朋友絕不失禮
【樓市熱話】家庭主婦成「大業主」 一棟大廈擁多個單位 細問原來另有目的
【樓市熱話】家庭主婦成「大業主」 一棟大廈擁多個單位 細問原來另有目的
【青姐話】滿盤皆落索 博定唔博？
【青姐話】滿盤皆落索 博定唔博？
【有相睇】未賣樓先移民　委託家人放盤　企理三房470萬沽
【有相睇】未賣樓先移民　委託家人放盤　企理三房470萬沽
【理財熱話】天降橫財！英稅務署匯錯錢 一覺醒來帳戶多800萬 英婦提心吊膽一年
【理財熱話】天降橫財！英稅務署匯錯錢 一覺醒來帳戶多800萬 英婦提心吊膽一年
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款