【科技女股神】3年來第2隻　Cathie Wood本周三推新ETF

據《彭博社》報道，有「女股神」之稱的Cathie Wood準備在本周三（8日）推出近3年來第2隻新的交易所交易基金（ETF）ARK Transparency ETF（CTRU）。

CTRU將會是ARK Investment Management LLC 的第9隻ETF和第3隻指數基金。據該公司網站稱，該基金預計將於周三開始交易。

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新基金將追蹤不包括酒類、銀行、博弈和石油等行業的指數。在這個包含100家公司的指數中，部分最大的成份股是科技和消費類公司，例如 Nividia（NVDA）、Tesla（TSLA）和 Nike（NKE）。

不過，Cathie Wood旗艦基金ARK Innovation ETF（ARKK）剛錄得2月以來最差單周表現，下跌12.7%，創一年多來新低。在該公司現有8隻ETF中有6隻在本年錄得下跌，其中表現最差的是ARK Genomic Revolution ETF（ARKG），跌幅達37%。

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責任編輯：黃苑筠