倫敦Uber料加價20% 須繳消費稅

英國法庭早前裁定，美國網約車平台Uber在英國首都倫敦的經營模式不合法規，Uber隨即上訴。最高法院近日宣布維持原判，意味Uber未來需與顧客達成契約，由於Uber屬已登記需徵收消費稅的公司，因此車資可能加價。

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使用Uber預約的顧客，原本只是與駕駛車輛的司機締結契約，而Uber並非整個交易的契約任何一方。

然而，英國法庭指Uber的經營模式不合乎英國法律，要求Uber亦需與顧客締結契約。最高法院表示，按照1998年的私人預約車輛（倫敦）法案，Uber在經營時不能避免契約責任，才能算是合法經營。

今年2月時，英國法庭裁定司機屬Uber員工後，其經營模式的合法性已引起質疑，因此，Uber發起訴訟，請求釐清經營合法性疑慮。惟高等法院及最高法院先後否定Uber的解釋，指Uber並非只在整個交易中擔任中間人角色

Uber發言人表示，法庭的裁定令全倫敦所有私人預約車輛經營者受影響，所有相關公司需要遵守新規定營運。由於Uber是登記支付消費稅的企業，車資將可能上升20%，甚至牽動其他同業亦可能要加價。

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責任編輯：吳漢培