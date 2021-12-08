【iMoney GIFTaway】送 TOMICA BMI電子磅 乙個

名額10份

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玩具車是男生的專利？鬥車場一定是走型格路線？今個聖誕，TOMICA勢要顛覆大家的想像！由即日至2022年1月2日期間，將軍澳東港城呈獻「TOMICA DISNEY MOTORS 聖誕夢樂園」，Disney Motors Jewelry Way 系列中的迪士尼公主主題水晶車首度華麗登場！商場中庭更搖身一變成為夢幻公主堡壘，8大注目打卡位，讓大家彷彿成為童話故事中的主角，一起乘坐公主必坐的水晶馬車參加派對！今次iMoney送出TOMICA BMI電子磅10個！電子磅配上色彩繽紛的TOMICA Monogram圖案，送禮自用收藏皆可！一眾TOMICA收藏迷，萬勿錯過喇！

如想獲得禮品，立即登入以下網址參加遊戲﹕

https://bit.ly/3lDu0lW



截止日期﹕2021年12月14日（下午2時正）



^圖片只供參考

^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品將以順豐到付形式寄出。

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