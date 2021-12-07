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【有相睇】太古城殘裝單位難吸客　業主減價40萬沽　成交價平銀行估價逾一成

股樓投資 18:46 2021/12/07

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港島藍籌屋苑再錄低市價成交，中原地產莊劍嵐說，太古城冠天閣低層C室，實用面積680平方呎，三房套房間隔，望太古城市景，業主原叫價1,300萬元放盤，僅一星期即獲用家客洽購，終減價40萬元，以1,260萬元出售單位，實用呎價約18,529元。 

    點擊圖片放大
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據網上銀行估價資料顯示，上述單位成交價較估價低約10%至15%。區內代理透露，由於單位裝修較殘舊，所以業主願低於市價出售單位。從代理提供的相片可見，單位裝修不算淨，料買家要花一筆錢翻新。 

資料顯示，原業主於1987年6月以73萬元一手買入單位，持貨34年，現帳面獲利1,187萬元，物業期內升值16倍。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 太古城

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