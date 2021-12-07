【人民幣】花旗料人民幣長線挑戰5.6新高 潛在升幅12%

人民銀行昨天宣布降準，一度累人民幣捱沽，昨晚在岸價兌美元曾失守6.37，夜盤收報6.3762，尚幸今午在出口數據勝預期而止跌喘穩，終在亞洲收盤報6.3678。而大行花旗仍看好人民幣的前景，主因是來年內地經濟穩中有進、以及A股料有一成的潛在升幅，且料今年底人民幣目標價為6.35，長線預測更料挑戰5.6新高，長線目標價較現滙約有12%的潛在升幅。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖今晚回應本報查詢指，由現時至未來3個月、半年及1年內，預測人民幣滙價均為6.35，長線目標為5.6。

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陳正犖剖析，人行早於市場預期降準50個基點，貨幣政策或更加廣泛寬鬆，估計明年第二季前或透過中期借貸便利（MLF）減息25個基點，以降低實體經濟融資成本。另一方面，內地正試圖有序解決房地產開發商的債務問題，將有助緩解內房債危機的蔓延擔憂。而中國領導人在討論2022年宏觀政策的政治局會議，措辭也變得更加積極，強調「擴大內需」的穩定和進展。貨幣政策要繼續「穩健靈活」，財政政策要積極準確，保持經濟增長在「合理區間」。

陳正犖補充，內地似乎正在醞釀更果斷的政策行動，12月中旬中央經濟工作會議之後或更明朗。縱使內地經濟面臨下行壓力，但整體政策有望穩定需求，加上中資股估值已經回落不少，預期滬深300指數及恒生指數明年仍具逾一成的潛在升幅，暫時維持恒生指數明年28000點的目標。

此外，人民幣滙價繫於美元滙價走向，而美元滙價走向又取决於當地通脹，本周五（10日）美國將公布11月份通脹，陳正犖預計CPI按月升0.7%，按年則錄得6.9%升幅。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪