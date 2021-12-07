【Omicron變種】英國累計336宗確診 無重症患者

英國至今錄得最少336宗新冠肺炎Omicron變種病毒的確診個案，為有效控制及減緩Omicron變種傳播，英國周二（7日）再收緊入境措施，要求所有入境旅客必須持有48小時內有效的新冠病毒檢測結果。衞生大臣賈偉德強調，Omicron確診患者病情輕微，全數無需住院。

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英國衞生大臣賈偉德（Sajid Javid）周一（5日）表示，當地至今錄得336宗感染Omicron變種個案，部分沒有外遊史，屬社區感染病例。確診者均出現輕微症狀，部分更是無症狀感染，全數患者均無需住院。

有專家認為，Omicron變種所引起症狀較以往的新冠病毒為輕，但傳染力可能更強、導致許多確診個案與外遊相關，外遊人士又以年輕及健康者為主。然而，由於住院人數相對較確診個案滯後，估計需要較長時間才能確實反映住院個案。

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為減少Omicron從外地傳入英國風險，當局再度收緊入境措施，由周二凌晨起，所有入境英國旅客，必須持有48小時內有效的新冠病毒陰性檢測結果，至於被列入紅色旅遊名單的11個國家旅客，依然需要強制隔離10日。當局將於本月20日檢視目前入境限制，決定是否收緊或放寬目前措施。

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責任編輯：郭麗明