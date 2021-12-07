【2022年部署】建銀國際料港股明年先高後低 恒指最高見28600點 推薦10大焦點股

建銀國際發布2022年香港市場展望及投資策略，建銀國際證券研究部董事總經理及首席策略師趙文利表示，2021年港股遭遇估值和盈利同時煞車，恒指預測市盈率目前在12倍左右，下行空間已十分有限。因此明年上半年將有望迎來估值修復窗口，而盈利可能在明年中見底，預計全年恒指波動區間在22000至28600點；國指波動區間7600至10500點；科指波動區間則介乎5800至7500點。該行同時選出10隻股份作為2022年市場焦點股。

建銀國際2022年十大市場焦點股名單：

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趙文利預期，恒指預測盈利2021年按年增速只有2.2％，國指和科指盈利預測則各下跌19.5％及36.4％，明顯低於Ａ股、美股、MSCI歐洲及新興市場等指數；明年恒指、國指和科指盈利預測增長改善至雙位數，或跑贏MSCI新興與歐洲及部份美股指數等。他表示，明年上半年，全球經濟類滯脹特徵或繼續強化。相比之下，中國經濟面臨的短期經濟下行風險多於通脹壓力，宏觀政策更具自主性，跨周期設計的財政貨幣政策有適度發力和放鬆空間。今年底中央經濟工作會議之後，明年春季逆周期調節政策有望加快出台和落實。

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趙文利又預期，內地反壟斷市場監管進入常態化階段，監管政策對有關行業的邊際影響將會減弱。至於本港，預計上半年具大概率恢復有規模通關，加上回歸25周年在即，惠港政策利好可期。

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