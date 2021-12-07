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九龍灣皓日4日收逾1,200票超額11倍　鐵定本周六首輪開售100伙

股樓投資 18:11 2021/12/07

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恒隆地產（00101）旗下九龍灣新盤皓日THE APERTURE最新上載首份銷售安排，定於本周六（11日）公開發售首批100個單位。

發展商指，首批發售的100個單位，包括一房、兩房（開放式廚房）、兩房、三房及三房一套（連工作間及洗手間）等多種戶型，單位實用面積由320至771平方呎。據皓日首張價單顯示，整批單位以最高優惠率4%計，折實價由688.8萬元至1,699.5萬元不等，呎價則介釆0,076至23,847元。

皓日首張價單詳情

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銷售詳情方面，項目至本周四（9日）下午8時截票，而發展商會於本周五（10日）皓日售樓處進行抽籤，並於周六（11日）起首輪發售。市場消息指，皓日由上周五（3日）公布價單後隨即收票，至今日（7日）收逾1,200票，以首批100伙計，超額11倍。

延伸閱讀︰

皓日首批100伙　一房入場價688.8萬起　發展商︰街坊開心置業價【下一頁

皓日示範單位直擊　拆門拆牆大變身　兩房變一房【下一頁

皓日三房示範單位大改造　善用長玄關增加儲物空間【下一頁

 

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撰文 : 謝昕蕎

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