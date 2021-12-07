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【濠賭股】 傳永利金沙新濠 將關閉中介人貴賓廳 濠賭股全綫升

股樓投資 18:08 2021/12/07

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早前周焯華涉嫌非法賭博及洗黑錢等，被澳門司警拘捕，太陽城集團（01383）旗下貴賓廳更全綫關閉，中介人活動受重創，並引起連鎖反應。繼永利澳門（01128）傳出為了與貴賓廳撇清關係，本月20日起終止與澳門所有中介人合作，且旗下貴賓廳同步關閉後，最新有消息指，金沙中國（01928）決定本月內關閉旗下全綫中介人貴賓廳，而新濠國際（00200）也會關閉旗下賭場的全綫中介人貴賓廳。

【異動股】 中國燃氣半年少賺19% 遭券商大削目標價【見下頁

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受消息帶動，永利股價今日（7日）升4.5%，報6.51元；金沙升6.2%，報18.16元；新濠升3.8%，報10.2元。

同場加映﹕【溫股知新】見底五指標 商湯招股了

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記者：郭秀慧

經濟 周焯華 太陽城集團（01383） 永利澳門（01128） 新濠國際（00200）

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